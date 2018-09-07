ОДК представила на «Гидроавиасалоне-2018» двигатель для палубной авиации

«Объединенная двигателестроительная корпорация» представила на выставке «Гидроавиасалон-2018» турбореактивный двигатель РД-33МК разработки «ОДК-Климов» для палубных истребителей МиГ-29К/КУБ и новейшего лёгкого фронтового истребителя МиГ-35.

Двигатели РД-33МК в январе 2017 года обеспечили первый испытательный полёт новейшего многофункционального истребителя МиГ-35.

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой РД-33МК является модификацией базового двигателя РД-33. При создании новой версии были сохранены все преимущества базовой платформы, при этом двигатель обладает повышенной тягой, оснащен современной цифровой системой автоматического управления. Также существенно увеличен ресурс РД-33МК за счет применения модернизированной системы охлаждения турбин.

В конструкцию двигателя введены системы, снижающие тепловую и оптическую заметность. Кроме того, в РД-33МК предусмотрена возможность работы на взлетном чрезвычайном режиме.

Как отмечают разработчики, среди достоинств РД-33МК можно выделить: низкий удельный расход топлива, высокая газодинамическая устойчивость во всем диапазоне режимов работы, высот и скоростей полета, в том числе при применении ракетного и пушечного вооружения, отсутствие ограничений по управлению самолетом в полете.

Самолеты с двигателями РД-33МК могут осуществлять взлет с палубы авианосцев, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. Модульная конструкция двигателя позволяет проводить ремонт и замену отдельных деталей непосредственно в условиях эксплуатации.

Напомним, что в январе прошлого года двигатели РД-33МК обеспечили первый испытательный полет нового многофункционального истребителя МиГ-35 в подмосковных Луховицах.