Представлен российский 245-сильный мотор для легковых автомобилей

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17 октября на Международном научном автомобильном форуме в Москве был впервые показан новый российский бензиновый двигатель L4 ПТ-А объемом 2,2 литра мощностью 245 л.с.

Турбированный 4-цилиндровый силовой агрегат с искровым зажиганием и распределенным впрыском весит 150 кг и в части цилиндро-поршневой группы унифицирован с ранее созданным более мощным мотором для автомобилей представительского класса марки «Аурус».

Также разработчики привели следующие характеристики нового мотора. Номинальный крутящий момент — 380 Нм, среднее эффективное давление — 21,7 бар, частота вращения при номинальной мощности — 5500, максимально допустимая частота вращения — 6500, частота вращения при максимальном крутящем моменте — 3000-4500, минимальная частота вращения — 800-850. Цилиндры двигателя имеют диаметр 88 мм, межцилиндровое расстояние составляет 101 мм, ход поршня — 90 мм. Количество клапанов на цилиндр — 4. Степень сжатия равна 9,5.

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