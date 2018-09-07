В Коркино Челябинской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса Русской медной компании состоялась в г. Коркино Челябинской области.

В комплексе размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал. На открытой арене ФОКа расположилось поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут площадки, а также детская игровая зона.

Инвестиции в строительство и оснащение ФОКа обошлись РМК в сумму порядка 220 млнрублей. Аналогичный многофункциональный спорткомплекс компания построила в Карабаше в 2017 году.

Церемонию открытия посетили звезды мирового бокса — Майк Тайсон и Константин Цзю, которые дали напутственные советы будущим коркинским чемпионам.

Главными гостями церемонии стали: Майк Тайсон — абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов и двукратный чемпион Европы, абсолютный Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBS Константин Цзю. Вместе с ними в Коркино прибыли генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв и «Сибирский Рокки», Чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников. Почетные гости пожелали, чтобы новый спортивный комплекс РМК стал кузницей чемпионов, которые прославят Коркино далеко за пределами Челябинской области.

ФОК построили в рекордные сроки — примерно за полгода. В феврале 2018 года состоялась закладка первого камня, в которой приняли участие Майк Тайсон и Константин Цзю.