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Производство

Первый новый низкопольный трамвай компании «Транспортные системы» представили в Санкт-Петербурге

  •  © www.gov.spb.ru

20 июля в Невском районе Невский завод электрического транспорта (ул. Седова, д. 45) представил первую новинку 2018 года, выпущенную на новом петербургском производстве — трамвайный вагон модели 71-911ЕМ — «Львёнок». Состав длиной 16,5 м рассчитан на 155 мест, из них 34 — сидячих. Трамвай оборудован климат-контролем, снижена шумовая нагрузка.

Заместитель генерального директора по развитию Невского завода электрического транспорта Сергей Иванов отметил: «Здесь есть главные преимущества — проходимость и комфорт. „Львенок“ может передвигаться по любым рельсам, не обязательно суперсовременным. А комфорт в салоне. Во-первых, салон вмещает порядка 50 человек, стоя — больше 100. Отдельно отмечают кабину машиниста, в ней хорошая видимость и удобное кресло, сами проверяли, в этот момент чувствуешь себя, как на троне».

В создании перспективного односекционного полностью низкопольного вагона принимали участие три десятка российских и международных компаний. При этом трамвай на 90% состоит из отечественных комплектующих. Сочетание опыта и инновационных разработок позволило построить вагон, серийных аналогов которому сегодня нет, не только в России, но и в Мире. Еще не один производитель в мире серийно не выпускает такой длины четырехосный вагон со стопроцентным низким полом.

Запуск вагонов «Львенок» в Невском районе на маршрутах № 24 и № 27 был запланирован на середину августа.

  •  © www.gov.spb.ru

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https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/141167/

Санкт-Петербург, Транспортные системы, трамвай, 71-911ЕМ
  • Human RS Human RS
    09.09.1800:13:16

    Еще фото:

    •  © gov.spb.ru

    •  © gov.spb.ru

    •  © gov.spb.ru

    •  © gov.spb.ru

    #1067957
  • Нет аватара Лес
    09.09.1807:27:44

    Очень хорошая новость для компании-разработчика и для вагоностроительной отрасли в целом.    

    Можно отметить, что конкуренция в области создания трамвайного подвижного состава приводит к появлению интересных разработок, что идет на пользу развитию этого вида транспорта.

    #1068001
  • Нет аватара Tcheluskin
    09.09.1810:15:25

    Как бы новые трамваи — это хорошо,

    Но «полностью низкий пол» — неудачное решение. Единственный его «плюс» — хорошо звучит в рекламе и в отчётах чиновников. Но большой минус — узкий проход в зоне над тележками. А в данном трамвае он ещё и сделан менее удачным способом из возможных:

    •  © transportspb.com

    Сравните с Усть-Катавским «71-633»:

    •  © pp.userapi.com

    Но лучше всего в «71-631»: две маленьких ступеньки, но абсолютно ровный пол над тележками, а вся средняя часть вагона низкопольная; и за счёт более простой конструкции цена значительно ниже:

    •  © Фото из открытых источников

    •  © polidor.ru

    Отредактировано: Tcheluskin~10:19 09.09.18
    #1068035
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