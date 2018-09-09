Первый новый низкопольный трамвай компании «Транспортные системы» представили в Санкт-Петербурге

20 июля в Невском районе Невский завод электрического транспорта (ул. Седова, д. 45) представил первую новинку 2018 года, выпущенную на новом петербургском производстве — трамвайный вагон модели 71-911ЕМ — «Львёнок». Состав длиной 16,5 м рассчитан на 155 мест, из них 34 — сидячих. Трамвай оборудован климат-контролем, снижена шумовая нагрузка.

Заместитель генерального директора по развитию Невского завода электрического транспорта Сергей Иванов отметил: «Здесь есть главные преимущества — проходимость и комфорт. „Львенок“ может передвигаться по любым рельсам, не обязательно суперсовременным. А комфорт в салоне. Во-первых, салон вмещает порядка 50 человек, стоя — больше 100. Отдельно отмечают кабину машиниста, в ней хорошая видимость и удобное кресло, сами проверяли, в этот момент чувствуешь себя, как на троне».

В создании перспективного односекционного полностью низкопольного вагона принимали участие три десятка российских и международных компаний. При этом трамвай на 90% состоит из отечественных комплектующих. Сочетание опыта и инновационных разработок позволило построить вагон, серийных аналогов которому сегодня нет, не только в России, но и в Мире. Еще не один производитель в мире серийно не выпускает такой длины четырехосный вагон со стопроцентным низким полом.

Запуск вагонов «Львенок» в Невском районе на маршрутах № 24 и № 27 был запланирован на середину августа.