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Энергетика и ТЭК

Новую ТЭЦ открыли в Приморье

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ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке введена в эксплуатацию в понедельник, 10 сентября.

По словам председателя правления «Русгидро» Николая Шульгинова, новая теплоэлектростанция является высокотехнологичным и экологичным энергообъектом, оснащена оборудованием мирового уровня. В состав основного оборудования входят три газотурбинные установки, три водогрейных котла-утилизатора, три пиковых водогрейных котла. Электрическая мощность новой станции составит 139,5 мегаватт, тепловая мощность — 432 гигакалории в час.

Также с вводом новой теплоэлектростанции появится 88 новых рабочих мест, требующих специалистов высокой квалификации.

  •  © primorsky.ru
  •  © primorsky.ru
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http://primorsky.ru/news/150082/

Приморский край, Владивосток, энергетика, ТЭЦ
  • Human RS Human RS
    10.09.1811:20:52

    Еще пара фото и видео:

    •  © primorsky.ru

    •  © primorsky.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~12:27 10.09.18
    #1068280
  • Human RS Human RS
    10.09.1811:37:17

    Ура. Вот и еще один объект из плана на этот год сдали.

    Традиционный выпуск обзора новостей по объектам энергогенерации. Жирным шрифтом показаны изменения и дополнения по сравнению с предыдущим выпуском обзора (предыдущий выпуск: sdelanounas.ru/blogs/111355/?pid=1065003#comments ).

    Подытожим текущие успехи. Примечание: в обзор не включены станции для нефтегазовых месторождений и МГЭС; также не включена и модернизация ГЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС и ГРЭС, повышающая их мощность.

    План на 2018 год:

    — Вывод на полную мощность нового энергоблока № 4 Ростовской АЭС (Ростовская область). Мощность 1050 МВт. Функционирует.

    — Физический пуск и также вывод на полную мощность энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (Ленинградская область). Функционирует.

    — Возможно успеют и начать физический пуск энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (Воронежская область). Но даже если не успеют, то видимо физический пуск и вывод на полную мощность уже к весне 2019-го. Мощность 1200 МВт. Стартовал последний крупный этап пуско-наладочных работ перед физпуском — горячая обкатка реакторной установки.

    — Запуск первого энергоблока новой угольной Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область). Мощность 120 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г. Подключена к энергосистеме острова, заканчивается монтаж и пусконаладка оборудования.

    — Запуск новой газовой Затонской ТЭЦ (Республика Башкирия). Мощность 440 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Грозненской ТЭС (Республика Чечня). Два блока, мощность 360 МВт. Заказаны газовые турбины. Запуск энергоблоков по плану 2018 и 2019 гг.

    — Запуск новой газовой Таврической (Симферопольской) ТЭС (Республика Крым). Мощность 470 МВт. Функционирует (возможно официальное открытие состоится с приездом Путина в Крым одновременно с открытием Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ).

    — Запуск новой газовой Сакской ТЭЦ (Республика Крым). Мощность 120 МВт. Поэтапный запуск двух очередей намечен на осень 2018 г.

    — Запуск новой газовой Балаклавской (Севастопольской) ТЭС (город федерального значения Севастополь). Мощность 470 МВт. Запуск по плану ожидается в сентябре-октябре 2018 г.

    — Запуск новой газовой Прегольской ТЭС (Калининградская область). Мощность 440 МВт. Запуск перенесен на весну 2019 г.

    — Запуск новой газовой Маяковской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Талаховской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Воронежской ТЭЦ-1 (Воронежская область). Мощность 223 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г.

    — Запуск новой газовой Восточной ТЭЦ (Приморский край). Мощность 139,5 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой Зарамагской ГЭС-1 (Республика Северная Осетия-Алания). Мощность 173 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г.

    — Запуск нового энергоблока газовой Казанской ТЭЦ-1 (Республика Татарстан). Мощность 230 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой ТЭЦ Уральского горно-металлургического комбината (Свердловская область). Мощность 26,44 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой ТЭС в Елабуге (Республика Татарстан). Мощность 20 МВт. Функционирует.

    — Запуск дух оставшихся гидроагрегатов новой Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область). Мощность 570 МВт. Запуск последнего 4-го гидроагрегата перенесен (точные сроки пока неизвестны).

    — Запуск новой ВЭС в Ульяновской области. Мощность 35 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой СЭС «Нива» в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой СЭС «Володаровка» в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой СЭС в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    — Запуск 2 новых СЭС в Саратовской области. Мощность 30 МВт.

    — Запуск 5 новых СЭС в Оренбургской области. Мощность 90 МВт.

    — Запуск новой СЭС в Волгоградской области. Мощность 10 МВт. Функционирует

    — Ведется строительство новой СЭС в Онгудайском районе Республики Алтай. Мощность 10 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    — Ведется строительство новой СЭС в Енотаевском районе Астраханской области. Мощность 15 МВт. Запуск состоится предположительно в 2018 г.

    — Ведется строительство новой «Самарской» СЭС в Самарской области. Мощность 75 МВт. Запуск первой очереди (25 МВт) намечен на 2018 г., всей станции на 2019 г.

    — Ведется строительство третьей очереди «Майминской» СЭС в Республике Алтай. Мощность 5 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    — Начато строительство новой «Хоринской» СЭС в Республике Бурятия. Мощность 15 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    — Начато строительство второй очереди СЭС «Нива» в Астраханской области. Мощность 60 МВт.

    — Подписано соглашение и уже выделены земли под строительство нескольких СЭС общей мощностью 75 МВт в Республике Калмыкия.

    Подписано соглашение и уже выделены земли под строительство СЭС мощностью 30 МВт в Нововаршавском районе Омской области.

    Если у кого из камрадов есть чем дополнить обзор, то буду благодарен.

    Отредактировано: Human RS~11:42 10.09.18
    #1068283
    • DV DV
      10.09.1812:39:22

      Ни себе чего! И когда все успевают. Я в шоке! Поздравляю своих береговых коллег-энергетиков!!!

      #1068302
      • Human RS Human RS
        10.09.1813:00:32

        И это еще в список не включены еще две строящиеся станции, которые по плану должны запустить в следующем году    

        И кстати, прошлый год тоже был весьма урожайным на новое объекты энергогенерации.

        #1068312
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