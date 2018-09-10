Новую ТЭЦ открыли в Приморье

ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке введена в эксплуатацию в понедельник, 10 сентября.

По словам председателя правления «Русгидро» Николая Шульгинова, новая теплоэлектростанция является высокотехнологичным и экологичным энергообъектом, оснащена оборудованием мирового уровня. В состав основного оборудования входят три газотурбинные установки, три водогрейных котла-утилизатора, три пиковых водогрейных котла. Электрическая мощность новой станции составит 139,5 мегаватт, тепловая мощность — 432 гигакалории в час.

Также с вводом новой теплоэлектростанции появится 88 новых рабочих мест, требующих специалистов высокой квалификации.