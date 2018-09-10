Подписан приемный Акт на очередной патрульный катер проекта 03160 «Раптор»

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Государственной приёмной комиссией 8 сентября подписан приемный Акт на патрульный катер проекта 03160 «Раптор», построенный на судостроительном заводе «Пелла». В ближайшее время катер будет передан Государственному Заказчику и войдёт в состав Балтийского флота. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе «Пелла».

Катера проекта 03160 предназначены для выполнения в светлое и темное время суток задач по несению дежурства в прибрежной морской зоне, проливах и устьях рек, перехвата и задержанию целей, доставки персонала до 20 человек, а так же участию в спасательных операциях.

Главные размерения

Длина наибольшая, м 16,9

Ширина наибольшая, м ок. 4,1

Габаритная высота корпуса, м ок. 3,5

Осадка, м ок. 0,9

Экипаж 3 человека

Вместимость 20 человек

Скорость хода ок. 50 узлов

Суммарная мощность 2300 л.с.

Броневая защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.

Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ)

• калибр 14,5 мм;

• дальность обнаружения цели 3000 м;

• прицельная дальность стрельбы 2000 м;

• 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.