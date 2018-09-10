Композитный катамаран «Грифон» выполнил первый коммерческий рейс

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8 сентября катамаран «Грифон» проекта 23290 отправился в свой первый коммерческий рейс. С этого момента пассажирское судно начинает работу на линии Санкт-Петербург — Петергоф. Оператором катамарана выступает судоходная компания «Нева Тревел Компани». Планируется, что катамаран «Грифон» будет курсировать между Северной столицей и Петергофом до конца ноября, выполняя два рейса в день.

Судно с заводским номером 710 было заложено на АО «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге 8 июля 2015 года и спущено на воду 31 августа 2016 года. Проект катамарана разработан ЦКБ «Нептун».

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 75 т.

Главные размерения: длина — 25.6 м, ширина — 9 м, осадка — 1.5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания: 1000 км

Пассажировместимость: 150 человек

Экипаж: 2 человека

Мореходность: волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов

Напомню — 1 августа свой первый коммерческий рейс совершило морское пассажирское судно на подводных крыльях «Севастополь» проекта 23160 «Комета 120М» — sdelanounas.ru/110325/

Фото с сайта korabel.ru