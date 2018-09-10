В Туле торжественно открыли реконструированную набережную

Долгие годы набережная находилась в запустении.

В июле 2017 года был представлен проект, разработанный архитекторами московского бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро, а на его реализацию ушел ровно год.

В общей сложности в рамках проекта была приведена в порядок территория в 21 гектар вокруг Тульского кремля: в единое пространство были объединены кремль, набережная старого русла реки Упа, улица Металлистов и Крестовоздвиженская площадь. На всей территории установлено 385 опор освещения: подсвечены лавочки, мостики и дорожки, установлены камеры видеонаблюдения, построено 19 беседок и павильонов. На набережной установили красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором. Отдохнуть у воды можно на деревянной набережной длиной 670 метров.

Для создания ландшафтного парка и общего озеленения была разработана программа посадок — завершающий этап ее запланирован на весну 2019 года. Тогда будут высажены последние из более чем 500 деревьев и 11 тысяч кустарников, а также 2170 кв. м цветников из многолетников, луковичных и злаковых, которыми будут засеяны берега реки. Уже сейчас перед кремлем высажен сиреневый сад.

Глава региона прошел по улице Металлистов, которую сделали пешеходной, ведется реставрация старинных усадеб и жилых домов, расположенных здесь. В планах — открытие кафе и гале

реи, магазинов, гостиниц. После благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной.

Здесь же откроется Музейный квартал — в старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев Тульской области: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска. 8 сентября здесь открылась выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.

фото из группы ВКонтакте

https://vk.com/tula_naberezhnaya