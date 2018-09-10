Добавить статью
Города и сёла России

В Туле торжественно открыли реконструированную набережную

  •  © pp.userapi.com

Долгие годы набережная находилась в запустении.

В июле 2017 года был представлен проект, разработанный архитекторами московского бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро, а на его реализацию ушел ровно год.

В общей сложности в рамках проекта была приведена в порядок территория в 21 гектар вокруг Тульского кремля: в единое пространство были объединены кремль, набережная старого русла реки Упа, улица Металлистов и Крестовоздвиженская площадь. На всей территории установлено 385 опор освещения: подсвечены лавочки, мостики и дорожки, установлены камеры видеонаблюдения, построено 19 беседок и павильонов. На набережной установили красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором. Отдохнуть у воды можно на деревянной набережной длиной 670 метров.

Для создания ландшафтного парка и общего озеленения была разработана программа посадок — завершающий этап ее запланирован на весну 2019 года. Тогда будут высажены последние из более чем 500 деревьев и 11 тысяч кустарников, а также 2170 кв. м цветников из многолетников, луковичных и злаковых, которыми будут засеяны берега реки. Уже сейчас перед кремлем высажен сиреневый сад.

Глава региона прошел по улице Металлистов, которую сделали пешеходной, ведется реставрация старинных усадеб и жилых домов, расположенных здесь. В планах — открытие кафе и гале

реи, магазинов, гостиниц. После благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной.

Здесь же откроется Музейный квартал — в старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев Тульской области: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска. 8 сентября здесь открылась выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.

фото из группы ВКонтакте

 https://vk.com/tula_naberezhnaya 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://regnum.ru/news/2477942.html

Тула, благоустройство, набережная
  • Human RS Human RS
    10.09.1811:52:19

    Фото набережной несколько дней назад перед открытием:

     https://gre4ark.livejournal.com/598495.html 

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    •  © farm2.staticflickr.com

    Новая пешеходная улица дальше…

    •  © farm2.staticflickr.com

    #1068287
  • Нет аватара ivania
    10.09.1812:11:29

    Есть у кого для сравнения фото набережной до реконструкции?

    #1068294
    • Human RS Human RS
      10.09.1812:18:26

      Например вот:

      •  © farm2.staticflickr.com

      •  © farm2.staticflickr.com

      #1068297
  • Нет аватара ivania
    10.09.1812:52:41

    Была промзона у стен кремля    Неожиданно

    Отредактировано: ivania~12:53 10.09.18
    #1068309
  • Е.Юрий Е.Юрий
    10.09.1812:53:27

       Красотища! И очень уютно   

    #1068310
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,