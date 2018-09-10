В Пензе запущена производственная линия компании «Маяк-Техноцелл»

Крупномасштабный инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год стал возможен благодаря инвестициям в объёме порядка 4-х млрд рублей. На предприятии дополнительно создано 60 рабочих мест.

Благодаря пуску нового оборудования появится возможность полного импортозамещения такого продукта, как бумага-основа облицовочных материалов, и на 50% сократить импорт флизелиновых обоев.

«Маяк-Техноцелл» создан как совместное российско-немецкое предприятие в 2006 году открытым акционерным обществом «Маяк» и ведущей европейской фирмой «Technocell Dekor Gmbh» из Германии. Специализируется на производстве бумаги-основы декоративных облицовочных материалов, использует передовые технологии ведущих мировых производителей, что обеспечивает необходимое качество выпускаемой продукции и способность конкурировать на рынке с зарубежными производителями бумаги-основы.