В Пензе запущена производственная линия компании «Маяк-Техноцелл»
Крупномасштабный инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год стал возможен благодаря инвестициям в объёме порядка 4-х млрд рублей. На предприятии дополнительно создано 60 рабочих мест.
Благодаря пуску нового оборудования появится возможность полного импортозамещения такого продукта, как бумага-основа облицовочных материалов, и на 50% сократить импорт флизелиновых обоев.
«Маяк-Техноцелл» создан как совместное российско-немецкое предприятие в 2006 году открытым акционерным обществом «Маяк» и ведущей европейской фирмой «Technocell Dekor Gmbh» из Германии. Специализируется на производстве бумаги-основы декоративных облицовочных материалов, использует передовые технологии ведущих мировых производителей, что обеспечивает необходимое качество выпускаемой продукции и способность конкурировать на рынке с зарубежными производителями бумаги-основы.
- Великоросс
- 10.09.201817:45
- 1
10.09.1817:47:49