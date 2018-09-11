В Санкт-Петербурге открыт инновационный завод по производству сухих хлебных заквасок

На ООО «Русхлеб Исследования» будут производить сухие хлебные смеси и закваски по современным технологиям, и что особенно важно, полностью из натурального отечественного сырья. Так, благодаря этим смесям выпечка хлеба без Е-ингредиентов и химических добавок ускоряется с 36 до трех часов, сроки хранения продукции увеличиваются в три раза, а полезные свойства продукции при этом сохранятся.

Площадь нового завода составила 3,5 тыс кв.м. Предприятие рассчитано на 176 рабочих мест. Мощность производства составляет 20 тысяч тонн смесей и две тонны закваски. Мощность предприятия расширят не раньше 2021 года.

Проект начали готовить еще в августе 2017 года, а размер инвестиций достиг 600 миллионов рублей. Кроме этого, в течение 3 лет команда пекарей отлаживала новую технологию на арендуемых площадях в тестовой форме.

В Европе существует три таких производства, в России «Русхлеб» — пока первое и единственное предприятие подобного профиля, а новый завод — первый завод по производству таких сухих хлебных смесей в России.

Благодаря новому заводу, повысится качество хлебобулочных и кондитерских изделий, а также появится возможность отказаться от дорогостоящих закупок за рубежом.

На церемонии запуска производства губернатор Санкт-Петербурга отметил, что производство является инновационным и в дальнейшем будет поддерживаться городским Фондом развития промышленности.

ООО «Русхлеб Исследования» занимается разработками и исследованиями в области биотехнологий пищевых производств и работает на российском рынке с 2015 года.

https://spbdnevnik.ru/new...stvu-suhih-hlebnyh-smesey

https://tmbw.ru/v-peterbu...-sukhikh-khlebnykh-smesey