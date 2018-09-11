В основание сухого дока СК «Звезда» залит первый бетон
На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) прошла церемония заливки первого кубометра бетона в основание строящегося сухого дока.
Строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров началось в 2017 году, после завершения строительства он станет одним из крупнейших сухих доков мира.
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