В основание сухого дока СК «Звезда» залит первый бетон

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На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) прошла церемония заливки первого кубометра бетона в основание строящегося сухого дока.

Строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров началось в 2017 году, после завершения строительства он станет одним из крупнейших сухих доков мира.