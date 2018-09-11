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В основание сухого дока СК «Звезда» залит первый бетон

  •  © Рендер с сайта dcss.ru

На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) прошла церемония заливки первого кубометра бетона в основание строящегося сухого дока.

Строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров началось в 2017 году, после завершения строительства он станет одним из крупнейших сухих доков мира.

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https://www.rosneft.ru/press/news/item/192179/

Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • Нет аватара alex_uns
    11.09.1810:22:55

       

    #1068688
    • A_SEVER A_SEVER
      11.09.1810:26:41

         

      Для работы на сухом доке в настоящее время строится еще один кран Голиаф грузоподъёмностью 1200 тонн, а также изготавливаются батопорт и башенные краны. В 2019 году данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа.

      #1068691
      • Нет аватара alex_uns
        11.09.1810:34:18

        Так док же с полкилометра — это какое время сумасшедшее на поездку Голиафа из конца в конец   

        #1068695
      • Нет аватара alex_uns
        11.09.1811:42:56

        В 2019 году данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа.
        Раз для монтажа, значит док будет готов в 2019-м)

           то есть это даже не 2020))

        Отредактировано: alex_uns~11:44 11.09.18
        #1068711
        • A_SEVER A_SEVER
          11.09.1812:31:40

          значит док будет готов в 2019-м
          Маловероятно, собирать кран можно не дожидаясь окончания строительства дока.

          Так что ориентировочный срок сдачи сухого дока — сентябрь 2020 года.

          #1068736
          • Нет аватара alex_uns
            11.09.1812:37:44

            Нет, такой кран можно собрать только на готовой конструкции.

            Причем основание для крана должно быть со свайным фундаментом.

            Отредактировано: alex_uns~12:39 11.09.18
            #1068741
  • Нет аватара kostya251189
    11.09.1811:53:35

    жаль, что там для оборонки ничего строить не будут. Ну оно и понятно — что все же Роснефть ее для себя строила. А авианосец можно и в Керчи собрать.

    #1068718
    • Нет аватара mik88
      11.09.1812:10:56

      Что-то мне говорит, что и оборонке найдется «уголочек» на этом празднике судостроения. Тем более, что ремонт, достройка и испытания АПЛ никто не отменял. Правда не знаю, как там дышит Амурский ССЗ, чьей сдаточной базой является Б.Камень.

      #1068722
      • Нет аватара kostya251189
        11.09.1812:31:21

        Правда не знаю, как там дышит Амурский ССЗ, чьей сдаточной базой является Б.Камень.

        БК больше не является сдаточной базой. У АСЗ теперь новая — Дальневосточный судоремонтный завод. Туда корвет «Громкий» и привели.

        #1068735
      • A_SEVER A_SEVER
        11.09.1812:33:01

        чьей сдаточной базой является Б.Камень
        Уже не является, поэтому теперь заказы АССЗ достраиваются во Владивостоке.

        #1068737
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