В Смоленский области открыт новый молочный цех

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив (СПСК) «Смоленский производитель» был создан в 2013 году. На данный момент он объединяет 12 хозяйств, в их числе — 3 личных подсобных и 4 крестьянских (фермерских).

В настоящее время на предприятии производится порядка 10 наименований натуральной молочной продукции (молоко, сливки, а также сметана, кефир и ряженка разной степени жирности и др.).

Кооператив ставит перед собой цель выйти на объем переработки 30 тонн молока в сутки

В 2017 году Смоленская область впервые приняла участие в программе грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По итогам конкурса на предоставление грантов в число победителей вошел и «Смоленский производитель», что позволило реализовать на территории региона первый масштабный проект по развитию сельскохозяйственной кооперации в сфере молочного животноводства. Общий объем инвестиций превысил 55 млн рублей, при этом, более 50% вложений — средства господдержки.

Развитие кооператива предусматривало реконструкцию здания мастерской на 75 тракторов (ранее принадлежало обанкротившемуся МУП «Кощино») под молочный цех производительностью 10 тонн в сутки. На сегодняшний день здесь производится 8 тонн сырого молока в смену. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2021 год.

По словам руководителя проекта, генерального директора ОАО «Смоленское» по племенной работе Николая Шумейко, «сердцем цеха» является автоматизированная установка, где осуществляются 4 процесса переработки молока: пастеризация, сепарация, гомогенизация и вакуум-деаэрация. К слову сказать, в настоящее время на предприятии производится порядка 10 наименований натуральной молочной продукции (молоко, сливки, а также сметана, кефир и ряженка разной степени жирности и др.), которая скоро будет представлена смолянам под брендом «Свежко».

Как сообщил Николай Шумейко, «Смоленский производитель» начинал свою работу с собственной круглосуточной сети по реализации молока и молочных продуктов в Смоленске, включающей 17 автоматизированных комплексов — молокоматов. Помимо этого, СПСК сегодня работает с муниципальными дошкольными учреждениями областного центра, кондитерским цехом «Амулет», цехом по производству мороженого «ЮМО», осуществляет поставку продукции в региональные учреждения здравоохранения. Также кооператив заключил договор со Смолоблпотребсоюзом, благодаря чему получил возможность представлять свою продукцию в магазинах сети РАЙПО.

Говоря о перспективах дальнейшего развития, Николай Шумейко проинформировал, что кооператив ставит перед собой цель выйти на объем переработки 30 тонн молока в сутки: «Когда мы начали осваивать данные площади в рамках инвестпроекта, то поняли, что запланированные 10 тонн в сутки — далеко не предел наших возможностей. Поэтому было принято решение внести изменения в проект и увеличить производственные мощности до 30 тонн молока за смену. Мы уже приобрели необходимое оборудование. В то же время наша основная задача сегодня — крепко встать на ноги и найти надежных деловых партнеров по сбыту продукции, так как от этого зависит успех и эффективность всей дальнейшей работы. Как только мы выйдем на полную мощность, сможем приступить к осуществлению новых проектов».

На сегодняшний день торговая марка «Смолпродукт» уже объединяет более 30 производителей и свыше 250 наименований продукции (хлебобулочные, кондитерские, мясные, молочные изделия, мука, крупа, напитки, бакалейная продукция). В каталоге представлены товары таких предприятий, как СППК «Васьковский», агроферма «Катынь», птицефабрика «Сметанино», завод «Варница», кондитерская фабрика «Семигорье», ИП Диев, консервный завод «Смоленский», фабрика мороженого «ЮМО», компания по производству натуральных продуктов питания «Елизавета+", производитель воды и напитков «Эридан» и др.