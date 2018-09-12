Общая площадь объекта составляет более 42 тыс. квадратных метров.

Вместимость трибун — три с половиной тысячи мест. Арена включает в себя сразу две ледовые площадки размером 60×30 метров, одна из них основная — для проведения матчей, вторая — тренировочная для хоккея, шорт-трека и фигурного катания. Кроме этого, в здании есть залы для единоборств, хореографии, батутный и тренажерный залы, спортивный зал для общей физической подготовки, двенадцать раздевалок и многое другое.

В рамках мероприятия состоялся товарищеский хоккейный матч с участием игроков команд «Сокол», «Бирюса», «Красноярские рыси» и легенд хоккея.

На лёд вышли трехкратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион СССР Вячеслав Анисин, олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион СССР и обладатель Кубка европейских чемпионов Евгений Давыдов, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Василий Первухин, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, двукратный чемпион России Вячеслав Буцаев. Кроме того, перед официальным открытием мастер-класс для юных фигуристов провела олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

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