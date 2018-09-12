Добавить статью
Спортивные объекты

В Красноярске открыли объект зимней Универсиады-2019 — ледовый дворец «Кристалл Арена».

  •  © krsk2019.ru

Общая площадь объекта составляет более 42 тыс. квадратных метров.

Вместимость трибун — три с половиной тысячи мест. Арена включает в себя сразу две ледовые площадки размером 60×30 метров, одна из них основная — для проведения матчей, вторая — тренировочная для хоккея, шорт-трека и фигурного катания. Кроме этого, в здании есть залы для единоборств, хореографии, батутный и тренажерный залы, спортивный зал для общей физической подготовки, двенадцать раздевалок и многое другое.

  •  © regnum.ru

В рамках мероприятия состоялся товарищеский хоккейный матч с участием игроков команд «Сокол», «Бирюса», «Красноярские рыси» и легенд хоккея.

На лёд вышли трехкратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион СССР Вячеслав Анисин, олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион СССР и обладатель Кубка европейских чемпионов Евгений Давыдов, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Василий Первухин, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, двукратный чемпион России Вячеслав Буцаев. Кроме того, перед официальным открытием мастер-класс для юных фигуристов провела олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

  •  © krsk2019.ru
  •  © krsk2019.ru
  •  © krsk2019.ru
  •  © krsk2019.ru
  •  © dela.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS !

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://sport.rambler.ru/other/40762036-v-krasnoyarske-sdan-esche-odin-obekt-universiady-ledovyy-dvorets-kristall-arena/?updated

спортивные объекты, Красноярский край
  • Нет аватара termometrix
    12.09.1821:02:06

    Почему раньше поста коллеги на эту тему удалили?    

    #1069189
    • Human RS Human RS
      12.09.1821:09:47

      Автор того поста забил на исполнение правила сайта о политике.

      #1069193
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,