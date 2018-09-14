На «Северной верфи» заложили второе рыболовецкое судно проекта МТ 1112XL
Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» прошла торжественная церемония закладки ярусолова-процессора «Марлин» проекта МТ 1112XL для рыболовецкой компании «Глобус», основанной товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.
Ярусолов-процессор предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Проект ярусолова разработала компания «Marin Teknikk AS» (Норвегия), судно будет оснащено современным оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2200 т.
Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Автономность: 45 суток
Экипаж: 30 человек
Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.
Серия:
Заводской № 1112 — заложен
Заводской № 1113 — заложен
Церемония закладки судна состоялась в рамках II Международного рыбопромышленного форума, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге. Контракт на строительство серии из 4-х ярусоловов-процессоров проекта МТ 1112XL был подписан ССЗ «Северная верфь» осенью прошлого года.
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14.09.1816:36:52