На «Северной верфи» заложили второе рыболовецкое судно проекта МТ 1112XL

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Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» прошла торжественная церемония закладки ярусолова-процессора «Марлин» проекта МТ 1112XL для рыболовецкой компании «Глобус», основанной товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.

Ярусолов-процессор предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Проект ярусолова разработала компания «Marin Teknikk AS» (Норвегия), судно будет оснащено современным оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Автономность: 45 суток

Экипаж: 30 человек

Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.

Серия:

Заводской № 1112 — заложен 20.07.2018 — «Гандвик-1»

Заводской № 1113 — заложен 14.09.2018 — «Марлин»

Церемония закладки судна состоялась в рамках II Международного рыбопромышленного форума, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге. Контракт на строительство серии из 4-х ярусоловов-процессоров проекта МТ 1112XL был подписан ССЗ «Северная верфь» осенью прошлого года.

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