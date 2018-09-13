В Свердловской области заработал новый завод по производству доломитового щебня

ООО «Уралдоломит» — одно из подразделений ГК «Транссибурал» запустило вторую очередь предприятия по производству доломитового щебня в пос. Билимбай недалеко от Первоуральска.

Завод планирует выпускать до 4 млн тонн доломитового щебня в год, что полностью закроет потребности металлургических предприятий региона, а также нужды дорожного строительства.

Объем инвестиций проекта составил 500 млн рублей. Предприятие создастболее 100 новых рабочих мест.

Создав предприятие, ООО «Уралдоломит» возьмет на себя также социальную ответственность. В планах компании несколько инфраструктурных проектов в поселке.

В планах «Транссибурал» развитие направления разработки карьеров и месторождений. Компания рассматривает предложения в других районах области.

По словам гендиректора ГК «Транссибурал» Сергея Мазуркевича, компания «Уралдоломит» работает на единственном в Урало-Сибирском регионе месторождении доломитов с повышенным содержанием магния.