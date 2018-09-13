На Западной Мессояхе открыта нефтяная залежь, сопоставимая с самостоятельным месторождением

«Мессояханефтегаз» в ходе комплексной программы геологических испытаний открыл газонефтяную залежь, геологические запасы которой оцениваются в 85 млн тонн, а извлекаемые запасы в 26 млн тонн нефти, что сопоставимо с объемами самостоятельного месторождения углеводородов. Тем самым подтверждена перспективность и экономическая эффективность разработки Западно-Мессояхского лицензионного участка.

«Новая залежь, открытая в границах Западно-Мессояхского лицензионного участка, подтверждает потенциал северной группы месторождений Ямала. Продолжается формирование в Арктике мощного кластера, который обеспечит будущее нефтегазодобычи. Комплексная работа с ресурсной базой, выбор эффективных решений в поисково-разведочном бурении позволяют нам системно наращивать объем запасов на стратегически значимой территории», — заявил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Залежь открыта по результатам бурения разведочной скважины, которая дала приток безводной нефти. Кроме того, снят ряд ключевых геологических неопределенностей по структурной модели пласта. Параметры новой залежи аналогичны характеристикам основного нефтеносного пласта Восточно-Мессояхского месторождения, находящегося в промышленной эксплуатации, что позволяет предприятию использовать на Западном участке уже существующие решения — горизонтальное бурение и многоствольное заканчивание скважин.