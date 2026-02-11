«Газпром нефть» обнаружила в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа месторождение с геологическими запасами 55 млн тонн нефти. Открытие подтвердило перспективы дальнейшего развития центра нефтедобычи компании на юге Ямала.

Месторождение было открыто в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков в Ямальском районе ЯНАО. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 км были получены промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, газа и конденсата. Месторождению присвоено имя Алексея Конторовича — одного из основоположников отечественной научной школы геологии нефти и газа и органической геохимии.

Открытию предшествовали трехлетнее изучение участков с проведением 2D- и 3D сейсморазведки, а также создание геологической и гидродинамической моделей недр. Бурение круглосуточно сопровождалось из центра управления строительством скважин в Тюмени — за более чем 1,3 тыс. км от Ямала.

Месторождение является частью крупного нефтегазового кластера «Газпром нефти» на юге полуострова Ямал, в который входят Южно-Новопортовский, Суровый и Салетинский участки. В ближайшей перспективе для уточнения геологического строения и добычного потенциала месторождения планируется проведение доразведки. На основе полученных данных будет сформирована программа разработки новых залежей.

«Это открытие, крупнейшее для Ямала за последние 30 лет, подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена. И в Арктической зоне, и в Восточной Сибири, и на многих других территориях остаются возможности для поиска новых крупных и сверхкрупных месторождений углеводородов. Поэтому мы продолжаем активные геологоразведочные работы фактически во всех регионах своей деятельности, используя в том числе цифровые модели подземных пластов и анализируя данные с помощью искусственного интеллекта. Открытие также поможет в достижении целей Энергетической стратегии России до 2050 года, в которой развитие новых проектов в Арктике является одним из приоритетных направлений», — сообщил председатель правления «Газпром нефть» Александр Дюков.