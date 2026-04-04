«Газпром нефть» разработала систему прогнозирования состояния вечной мерзлоты на Ямале до 2050 года с помощью цифровой модели. Это поможет экологичной реализации промышленных проектов на Крайнем Севере с учетом изменений многолетнемерзлых грунтов.

Такие грунты расположены в верхней части земной коры, от сохранения их отрицательной температуры зависит надежность и долговечность зданий, дорог и инженерных сетей.

Сейчас система описывает западную часть полуострова Ямал. Ведется сбор данных на Уренгойском, Песцовом, Восточно-Мессояхском и Ямбургском месторождениях ЯНАО. К 2028 году сервис расширят на другие регионы Восточной и Западной Сибири.

Цифровая модель вечной мерзлоты позволяет оценить состояние вечномерзлых грунтов в перспективе до 2050 года на основе их строения, температуры и других свойств. В расчетах используют данные со спутниковых снимков, из скважин и результаты исследований.

«Созданная нами цифровая система позволит на десятилетия вперед моделировать изменения криолитозоны и поможет экологично разрабатывать сложные месторождения на Крайнем Севере», — прокомментировал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Развитием сервиса занимается Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне «Газпромнефть-Заполярья». В его задачи также входит внедрение технологий для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера.