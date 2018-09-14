Россия полностью заместила комплектующие для танковых прицелов из Франции

Российские предприятия полностью заместили тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции.

«Вопрос поставок из Франции — это закупка матричных фотоприемных устройств охлаждаемого типа (тепловизоров), которые лежат в основе прицельных разведывательных комплексов для автобронетанковой техники.Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприемных устройств для „Уралвагонзавода“, в первую очередь для танкового производства, осуществляется с российского производства. Зависимости уже никакой нет», — сказали в правительстве РФ.

Россия действительно испытывала трудности после введения санкций и отказа французских партнеров поставлять эти изделия. «Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО „Орион“ и в концерне „Швабе“ широкой кооперацией — это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод», — пояснили в правительстве.

По данным «Рособоронэкспорта» на конец 2013 года, Россия закупала во Франции тепловизоры для танков и другой бронетехники, а также навигационные системы и системы связи в среднем на сумму $150 млн в год.