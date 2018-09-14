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Производство

Россия полностью заместила комплектующие для танковых прицелов из Франции

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Российские предприятия полностью заместили тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции.

«Вопрос поставок из Франции — это закупка матричных фотоприемных устройств охлаждаемого типа (тепловизоров), которые лежат в основе прицельных разведывательных комплексов для автобронетанковой техники.Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприемных устройств для „Уралвагонзавода“, в первую очередь для танкового производства, осуществляется с российского производства. Зависимости уже никакой нет», — сказали в правительстве РФ.

Россия действительно испытывала трудности после введения санкций и отказа французских партнеров поставлять эти изделия. «Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО „Орион“ и в концерне „Швабе“ широкой кооперацией — это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод», — пояснили в правительстве.

По данным «Рособоронэкспорта» на конец 2013 года, Россия закупала во Франции тепловизоры для танков и другой бронетехники, а также навигационные системы и системы связи в среднем на сумму $150 млн в год.

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Министерство обороны, тепловизоры
  • Нет аватара Инженер2015
    14.09.1809:40:36

    почему у китайцев не закупали матрицы, когда французы санкции ввели?

    #1069463
    • Григорий Басс Григорий Басс
      14.09.1810:29:08

      а зачем? сначала французских запас был, а там и свои подоспели.

      #1069473
      • Kimek Kimek
        14.09.1811:04:41

        Какие свои? Вы пониматеет разницу между неохлаждаемыми Талесами в Соснах и охлаждаемых ТПК-К? Вы понимаете что это абсолютно разные вещи и ни о каком импортозамещении речи не идет?

        #1069481
  • Kimek Kimek
    14.09.1810:13:11

    Сделано у нас совсем обезумели? Охлаждаемые матрицы никогда не закупались во Франции! Закупались неохлаждаемые фирмы Талес, которые грозился заменить Рогозин, но так и не смог.

    Почему вы врете?

    #1069468
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      14.09.1810:43:21

      Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

      К нему вопросы и к ТАСС.

      Сделано у нас — никогда не врет здесь самые порядочные люди в мире.

      #1069477
      • Kimek Kimek
        14.09.1810:54:10

        Сделано у нас распространяет лживую информацию! Это поступок непорядочных людей.

        #1069480
        • Константин Курсиков Константин Курсиков
          14.09.1811:20:51

          А вы эту информацию проверили?

          А если проверили то предоставьте порядочным людям.

          #1069484
          • Kimek Kimek
            14.09.1811:31:08

            Я эту информацию проверил.

            РФ закупала во франции неохлаждаемые матрицы производства фирмы Thales в составе прицелов Catherine FC, а потом начали собирать у нас Thales Catherine XP со все теми же французскими матрицами неохлаждаемого типа. Вот даже новости об этом —

             [ссылки отключены] 

            Вот выдержка из новости [ссылки отключены]

            Хочу напомнить, что ранее в прицелах Эсса, Сосна-У и Cодема для танков т-90А, Т-72б3 и БМП-3М использовалась французская матрица для тепловизионного канала Catherine FC, которая производилась по лицензии.

            Это неохлаждаемые матрицы. Борисов говорит о производстве охлаждаемых матриц ФЭМ18М-03 в составе прицела ТПК-К.

            Catherine FC с линейкой LWIR 288×4 заменит ТПК-К с MWIR ФЭМ18М-03 640×512. — цитата оттуда же — [ссылки отключены]

            А теперь финт ушами — неохлаждаемые Талесы заменяются охлаждаемыми ФЭМаи и это называется импортозамещение? А откровенная ложь о закупке во Франции охлаждаемых матриц?

            И вот эту информацию распространяет «Сделано у нас». Наглую, откровенно грубую ложь. Поступок порядочных людей, однозначно.

            ссылки были на сайт «Сделано у нас"

            Российские танковые тепловизоры от 04.07.201818:31

            и

            Заключен контракт на сборку в России тепловизоров Catherine XP от 12.06.201214:29

            Отредактировано: Kimek Kimek~11:35 14.09.18
            #1069487
            • Константин Курсиков Константин Курсиков
              14.09.1811:49:04

              Научно-производственное предприятие «Исток» и Центральный научно-исследовательский институт «Циклон» (входит в состав холдинга «Росэлектроника») готовятся к серийному производству неохлаждаемых матричных микроболометрических приемников, составляющих основу тепловизионных приборов, позволяющих экипажам боевых машин обнаруживать цели ночью, в сложных метеоусловиях, в условиях задымления, пыли или тумане, а также при применении искусственных помех в виде прямого света фар и прожекторов. Как рассказали на предприятии, созданные на базе отечественных матриц тепловизоры пойдут на вооружение новых танков «Армата», БТР «Курганец», новых бронеавтомобилей семейства «Тайфун», а также будут использоваться в прицелах для стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и «Верба».

              — Производство отечественных неохлаждаемых матричных микроболометрических приемников — это важная технология для поддержания безопасности государства и обеспечения гражданского сектора современным уровнем технического зрения, — сообщил представитель ЦНИИ «Циклон» Алексей Горбунов. — Это возможность не только сделать нашу военную технику по-настоящему всепогодной, применение высокоточного оружия независимым от обстановки на поле боя, но и внести серьезный вклад в развитие гражданского сектора. Наши матрицы могут использоваться в приборах теплового аудита, медицинской техники по раннему выявлению рака, дистанционному обнаружению болезней, дефектоскопии и во многом другом оборудовании, связанном с обнаружением теплового излучения и его идентификацией.

              С чего вы взяли что наши заменили охлаждаемыми?

               https://etoonda.livejournal.com/1980098.html 

              #1069493
            • Нет аватара Transfluxor
              14.09.1811:51:35

              Catherine XP — Integrated rotary stirling micro cooler

              #1069496
        • Константин Курсиков Константин Курсиков
          14.09.1811:26:47

          На данный момент Вологодский оптико-механический завод имеет контракт с Ростехом на закупку канала тепловизионного ТПК-К для танков Т-72Б3 и Т-80БВМ, а также скорее всего и для Т-90М.

          1.ПРЕДМЕТ контракта

          1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, номенклатура, количество, цена и сроки поставки которой указаны в Спецификации (Приложение № 1), подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.

          1.2.Поставщику разрешено изготавливать и отгружать изделия по КД литеры «О», в соответствии с пп. 2 и 10 Решения № 3/6/63-2018 «О порядке введения тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72-БЗМ, Т-80БВМ…» утвержденного заместителем министра обороны РФ Ю.И. Борисовым 08.05.2018 г.

          Catherine FC с линейкой LWIR 288×4 заменит ТПК-К с MWIR ФЭМ18М-03 640×512.

          В ТПК-К используется МФТВ (модуль формирования тепловизионного видеосигнала) ФЭМ18М-03 производства НПО «ОРИОН».

          ТПК-К (тепловизионный канал) производит Красногорский завод им. С. А. Зверева

           http://zakupki.gov.ru/223...urchase/contractI… 

          Хочу напомнить, что ранее в прицелах Эсса, Сосна-У и Cодема для танков т-90А, Т-72б3 и БМП-3М использовалась французская матрица для тепловизионного канала Catherine FC, которая производилась по лицензии. Теперь же планируется использовать отечественную ТПК-К с более высокими характеристиками. Внедрение данного изделия позволит российским танкам(а также вполне возможно и боевым машинам пехоты с бронетранспортерами) избавится от иностранной зависимости и технологического отставания.

           https://rt-ci.ru/purchase_information/?id=130900 

           https://pikabu.ru/story/r...ionnyie_matritsyi_6011136 

          Отредактировано: Константин Курсиков~11:28 14.09.18
          #1069485
          • Kimek Kimek
            14.09.1811:39:58

            Вот вы сами принесли новость о замене НЕохлаждаемых матриц охлаждаемыми.

            #1069490
  • Путник У Ворот Зари Путник У Ворот Зари
    14.09.1811:27:42

    Еще бы ракетные тягачи полностью заместить.Негоже российским РВСН использовать импортную технику.

    #1069486
  • Константин Курсиков Константин Курсиков
    14.09.1811:33:28

    Вот еще.

    Обзор тепловизоров производства Франции.

     http://militaryarticle.ru...orov-proizvodstva-francii 

    Представьте свои доказательства,или как порядочный человек извинитесь

    перед самыми порядочными людьми в мире Сделано у нас.

    #1069489
    • Kimek Kimek
      14.09.1811:48:10

      МАТРИЧНЫЙ ФОТОПРИЕМНЫЙ МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ ОХЛАЖДАЕМОЙ МАТРИЦЫ ФОТОДИОДОВ ИЗ АНТИМОНИДА ИНДИЯ ФЭМ18М-03

      В состав модуля входят: матричное фотоприемное устройство, микрокриогенная система охлаждения, электронный блок сопряжения,блок электронной обработки с блоком питания.

      «Thales», Франция Catherine-FC 8-12 мкм н/д

      Неохлаждаемый болометрический матричный приемник

      Мобильный тепловизор, устанавли-ваемый на бронетехнику

      Как вам такое импортозамещение?

      #1069492
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