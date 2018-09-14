Представлен сварочный комплекс «Горизонт-2» производства самарского завода «Энергия»

«Велдинг Групп Самара» представила комплекс собственной разработки, появившийся на свет в рамках программы импортозамещения.

Он изготовлен из российских комплектующих. «Горизонт-2» является собственной разработкой Велдинг Групп Самара и производится на «Самарском заводе Энергия». Сварочная часть комплекса оснащается оборудованием Lincoln Electric.

Комплекс представляет собой самоходную автоматизированную установку собственного производства, которая перемещается по строящемуся резервуару под управлением двух операторов, находящихся внутри установки.

Сварочный комплекс «Горизонт-2» (аналог Koike Aronson) хорошо зарекомендовал себя при сварке резервуаров по всей территории России и СНГ. Каждый комплекс поставляется в высокой степени готовности к эксплуатации и представляет собой наилучшее решение задач заказчика с учетом их индивидуальных пожеланий.

Комплекс состоит из:

— П-образной рамы с подвесной люлькой со смонтированными на ней сварочным узлом; - системы подачи и рециркуляции флюса; - блоков управления системой и процессом сварки.

http://wgs.gcvep.ru/catalog/reservoirs/