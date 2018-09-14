TH Group начала строить в Калужской области завод по переработке молока мощностью 1 500 тонн в сутки

7 сентября на территории особой экономической зоны «Калуга» в Боровском районе Калужской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание молокоперерабатывающего завода вьетнамской компании TH Group.

Предприятие с производственной мощностью 1 500 тонн молока в день станет крупнейшим на сегодняшний день молочным заводом TH Group в России. Строительство планируется завершить в 2021 году.

Общие инвестиции в строительство завода составят 155 млн долларов США. После выхода на полную производственную мощность предприятие будет выпускать более 10 видов продукции, в том числе, свежее и пастеризованное молоко, сыр, сливочное масло, сметану, йогурты, сухое молоко, мороженое и др. Сырое молоко для переработки будет доставляться из фермерских хозяйств TH Group в Московской и Калужской областях.

Завод будет построен с учетом всех потребностей высокоэффективного молокоперерабатывающего производства. Комплекс сооружений будет включать производственные и упаковочные площади, помещение для приема и хранения сырого молока, линии переработки, линии упаковки, холодный склад для готовых продуктов, автоматизированный склад, коммунально-бытовые и административные здания и другие объекты. Процессы производства будут автоматизированы для более эффективной работы. Завод находится в закрытой цепочке производства молочных продуктов и входит в проект создания комплекса высокотехнологичных предприятий по производству и переработке молочных продуктов в РФ стоимостью 2,7 млрд долларов США. Высокотехнологичное производство молочных продуктов комплекса предприятий TH Group обеспечит объемы экспорта молока за рубеж, в частности, в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион.

TH Group уже присутствует в Калужской области. Так, в Ульяновском районе 18 октября 2018 года начато строительство животноводческого комплекса, планируется создание ферм в Хвастовичском районе. Строительство молокоперерабатывающего завода является следующим важным этапом в производственной цепочке крупнейшего вьетнамского бренда и одним из самых значимых в своей сфере инвестиционным проектом в Калужской области.