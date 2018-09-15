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Производство

Тобольская площадка СИБУРа выпустила двухмиллионную тонну полипропилена

На полимерном производстве тобольской промышленной площадки произвели юбилейную тонну полипропилена. Двухмиллионная отметка была зафиксирована 13 сентября в 15 часов 35 минут во время работы смены «А» под руководством Владимира Долгушина.

  •  © sht.su

Мощность установки полипропилена тобольской промплощадки составляет 500 тыс. тонн выпуска готовой продукции в год — это одно из крупнейших производств полипропилена в мире.На сегодняшний день промплощадка выпускает 20 марок полипропилена, что позволяет предприятию присутствовать во всех крупнотоннажных сегментах переработки: упаковочный материал (рафия), нетканое полотно, пленки, товары народного потребления (мешки, одноразовая посуда, мебель), строительство (дорожное покрытие), принадлежности и предметы гигиены.Полипропилен тобольской площадки СИБУРа, имеющий необходимую сертификацию для продажи в страны Таможенного союза и Евросоюза, поставляется по всей России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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Сибур, полимеры
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