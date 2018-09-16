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Транспорт и логистика

В Москве завершена проходка второго тоннеля до станции метро «Нижегородская»

  •  © Фото с сайта mosinzhproekt.ru

В Москве завершилась проходка левого перегонного тоннеля метро длиной 1238 метров от монтажной камеры на перегоне между станциями «Авиамоторная» и «Нижегородская» до станции «Нижегородская». Новый тоннель построен компанией «Трансинжстрой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Светлана», проходка правого тоннеля завершилась на прошлой неделе.

Это уже второй в этом году парный финиш проходческих щитов на восточном участке строящейся Большой кольцевой линии — летом завершилось строительство двух тоннелей между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная»:

  •  © Фото Александра Попова

Также завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции метро «Нижегородская» до электродепо «Нижегородское» длиной около 2-х километров. Тоннель построен с помощью ТПМК Herrenknecht «Виктория», которому теперь предстоит построить левый тоннель в депо.

Фото mosinzhproekt.ru и Александра Попова (russos)

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Александр Скориков
    16.09.1819:39:47

    А вот интересно, у нас собираются заменять импортные тоннелепроходческие щиты на отечественные? или хотя бы локализовать их производство и обслуживание?

    #1069934
    • A_SEVER A_SEVER
      16.09.1821:09:05

      20 сентября 2012 года в филиале ОАО «Метрострой» — Управлении механизации прошли первые испытания нового щита, предназначенного для проходки тоннелей метрополитена. Механизм, получивший название КТПМ 5,6 (комплекс тоннелепроходческий механизированный, диаметром 5,6 м), разработали на Скуратовском заводе в г. Тула по заказу петербургских метростроителей.
      metrostroy-spb.ru

      #1069949
      • Александр Скориков
        16.09.1822:33:34

        Спасибо, как я понял из их сайта, этот щит они изготовили по индивидуальному заказу питерских метростроевцев в 2012 году и с тех пор этой тематикой не занимались, хотя, видимо, при советах это было их профильное оборудование.

        #1069958
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