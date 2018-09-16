В Москве завершена проходка второго тоннеля до станции метро «Нижегородская»

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В Москве завершилась проходка левого перегонного тоннеля метро длиной 1238 метров от монтажной камеры на перегоне между станциями «Авиамоторная» и «Нижегородская» до станции «Нижегородская». Новый тоннель построен компанией «Трансинжстрой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Светлана», проходка правого тоннеля завершилась на прошлой неделе.

Это уже второй в этом году парный финиш проходческих щитов на восточном участке строящейся Большой кольцевой линии — летом завершилось строительство двух тоннелей между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная»:



© Фото Александра Попова

Также завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции метро «Нижегородская» до электродепо «Нижегородское» длиной около 2-х километров. Тоннель построен с помощью ТПМК Herrenknecht «Виктория», которому теперь предстоит построить левый тоннель в депо.

Фото mosinzhproekt.ru и Александра Попова (russos)