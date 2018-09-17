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Производство

Фармзавод в Курске запустил производство лекарств для лечения астмы

  •  © adm.rkursk.ru

Завод «Фармстандарт-Лексредства» (входит в группу компании «Фармстандарт») запустил в Курске новый участок по производству импортозамещающих противоастматических препаратов (пульмопорошков). Стоимость проекта составила более 1,9 млрд рублей.

Реализация инвестпроекта позволит расширить номенклатуру выпускаемых лекарственных средств еще на 14 наименований и увеличить объёмы производства в обшей сложности более чем на 5,4 млн упаковок в год.

Кроме того, здесь создано 134 новых высокопроизводительных рабочих места. С выходом на полную мощность ОАО «Фармстандарт-Лексредства» станет основным в нашей стране производителем препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, в частности, бронхиальной астмы.

  •  © adm.rkursk.ru

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» входит в группу компании «Фармстандарт», является активным участником государственной программы импортозамещения продукции. Производственные мощности завода, расположенного в Курске, составляют более 500 млн упаковок в год.

Предприятие вносит значительный вклад в развитие экономики области, занимая третье место в регионе по объемам производства, являясь одним из основных работодателей и налогоплательщиков. За последние пять лет в основной капитал направлено около 4 млрд рублей, освоено 63 новых лекарственных препарата.

Запуск нового участка позволит курскому заводу продолжить реализацию программы импортозамещения. В ее рамках планируется заместить зарубежные лекарства против заболеваний бронхолегочной системы. Среди них препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших: «Формисонид-Натив», «Формотерол-Натив», «Салтиказон-Натив», «Тиотропиум-Натив» и другие.

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https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=83458

Курская область, фармацевтика, импортозамещение
  • Нет аватара Инженер2015
    17.09.1819:50:36

    молодцы    

    можно и на экспорт выводить эту продукцию

    #1070149
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