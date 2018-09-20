В ожидании ПД-14: Новейший испытательный стенд «Пермских моторов»





© Роман Ковригин/Сделано у нас

В получасе езды от Перми, недалеко от поселка Новые Ляды, в живописном уральском лесу находится Загородная испытательная станция (ЗИС) «Пермских моторов». В 2011 году, в то же время когда началась активная фаза разработки ПД-14, решили реконструировать один из четырех испытательных стендов ЗИС.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Решение о реконструкции стенда связано не только с разработкой нового двигателя, но и с ростом заказов на ПС-90А — на новом адаптерном испытательном стенде можно испытывать любой турбореактивный двигатель, подходящий по массо-габаритным параметрам.

Каждый авиационный двигатель, построенный на «Пермских моторах» должен быть испытан перед отправкой заказчику, а некоторые из них испытывают дважды.

Стоит отметить, что слово «реконструкция» не очень подходит при описании масштабов того что было сделано здесь. По сути стенд был построен с нуля, благодаря чему его пропускная способность выросла в полтора раза.

При создании стенда была применена новая адаптерная технология подготовки двигателя к испытаниям. Суть её заключается в том, что двигатель, подсоединяется к стенду не напрямую, а через адаптер. Раньше подготовка двигателя к испытаниям, коммуникация систем двигателя и стенда занимала до 9 часов — необходимо было подключить множество труб и проводов, отвечающих как за питание, смазку и управление двигателем, так и за снятие параметров его работы. А после испытаний проходил обратный процесс. Все это время стенд был недоступен для испытаний, пока испытанный двигатель не снимешь, новый туда не поставишь.

На новом стенде все эти рутинные операции вынесены в зал подготовки испытаний.



Двигатель ПС-90СН в зале подготовки испытаний. Двигатели с обозначением СН испытываются 2 раза. После первого испытания его полностью разбирают на заводе, проверяют, собирают и снова отправляют на испытания, и только после этого передают заказчику. Угадайте кто заказчик двигателей с обозначением СН

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Здесь двигатель устанавливается на специальный адаптер, все коммуникации подключаются к плате быстроразъемных соединений, поле чего двигатель транспортируется на стенд, где есть такая же ответная плата, благодаря чему подключение всех систем происходит за считанные минуты.



Плата быстроразъемных соединений

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Это позволило не только значительно уменьшить время и себестоимость подготовки двигателя к испытаниям, но и использовать один стенд для испытаний разных двигателей, просто применяя соответствующий типу двигателя адаптер.

На стенде двигатель проходит проверку во всех режимах его работы. Для серийного двигателя снимается до 200 параметров его работы, но в режиме испытаний опытного двигателя может сниматься до 1200 параметров.



Двигатель ПС-90А на испытательном стенде

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Монтаж всех систем был завершен в прошлом году, сейчас здесь установлен технологический двигатель на котором испытываются системы стенда, завершаются аттестационные работы — их должны закончить уже в сентябре. После чего, в октябре, сюда на испытания встанет первый серийный ПД-14 под номером 14.

Но здесь живут не только ожиданием ПД-14, на самом деле это только разминка перед куда как более глобальной задачей — испытаниями разрабатываемого в России двигателя большой тяги ПД-35. Никогда такой проект в России не реализовывался, и подобными технологиями обладают только две страны в мире. Двигатели такой размерности и таких характеристик испытывать у сейчас нас негде. Негде испытывать и сам двигатель, негде испытывать его узлы и детали. Поэтому для того, что бы создать ПД-35, новая испытательная база для него просто необходима. Для этих целей ЗИС совсем скоро ждет глобальная реконструкция.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Нам показали примерный план реконструкции и он поражает. Площадь помещений ЗИС будет увеличена в несколько раз. Для нового строительства будут использованы как свободные площади на нынешней территории комплекса, так и новые земли, примыкающие к станции. В рамках программы будет построено порядка семи испытательных стендов, различных назначений. В том числе и полноразмерные испытательные стенды — закрытый испытательный стенд, похожий на тот, о котором я рассказал, только значительно больших размеров, открытый испытательный стенд, похожий на тот что есть в Рыбинске, а так же стенды для испытания отдельных узлов двигателя.

Здесь построят и сборочный комплекс, в котором будет происходить финальная сборка двигателя. Дело в том, что двигатель таких габаритов, а это более 4 м в диаметре, попросту невозможно перевозить по дорогам общего назначения, а значит нельзя доставить его на ЗИС с завода целиком. Поэтому двигатель будут доставлять по частям, а потом собирать здесь на месте. Плюс будут построены вертолетные площадки, подстанция на 50 МВт и другие сооружения.

Стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей. Большие деньги! Впрочем, это всего лишь стоимость одного стадиона к Чемпионату Мира, к примеру, в Ростове-на-Дону. Но важность программы ПД-35 для всей страны громадна. Некоторые думают, что ПД-35 лишь отмасштабированная версия ПД-14. Но это не так. Обычным масштабированием если и удастся добиться параметров современных моторов, то уж точно не получится угнаться за двигателями будущего, и по окончании разработки, ПД-35 уже безнадежно отстанет. Поэтому, конечно, опираясь на опыт предыдущих разработок, ПД-35 все же будет разрабатываться как самостоятельный продукт. И даже глядя на масштаб задач по испытательной инфраструктуре для нового двигателя, можно представить масштаб всей программы.



Все это появится примерно вот здесь

© Роман Ковригин/Сделано у нас

И тут возникает вопрос, а стоит ли овчинка выделки. Не проще ли купить готовый двигатель, ведь их не так то много и нужно, это же не массовый сегмент, для которого предназначен ПД-14, это относительно узкий и малочисленный сегмент широкофюзеляжных самолетов.

Но здесь в Перми вопрос так не стоит. И вопросы экономической целесообразности, отходят на второй план, так как подобные задачи не ограничиваются бухгалтерским подсчетом дебета с кредитом. Грандиозные амбициозные проекты двигают всю страну, двигают науку, промышленность, конструкторскую школу, авторитет государства в мире.

Проект ПД-35 не измерить деньгами, прежде всего это проект развития, который позволит многим конструкторским бюро, проектным институтам, НИИ, промышленности страны подняться на совершенно новый уровень, взойти на новую технологическую ступень.