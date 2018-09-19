Учебный корабль «Перекоп» пришёл в Североморск

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15 сентября учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» пришёл в Североморск.

Впервые в истории отечественного военно-морского флота учебный корабль с курсантами на борту прошёл по трассе Северного морского пути от Владивостока до Североморска.

Также впервые учебный корабль во время одного похода посетил базы всех четырёх флотов!

Дальний поход учебного корабля «Перекоп» начался 1 марта в Кронштадте . На борту корабля кроме 200 членов экипажа находились более 200 курсантов Морского корпуса Петра Великого и других военно-морских вузов Санкт-Петербурга. Первым портом захода на маршруте стал Севастополь, база Черноморского флота России. Затем через Суэцкий канал «Перекоп» вышел в Красное море и Индийский океан, пересёк экватор, посетил с деловыми визитами порт Коломбо на Шри-Ланке, столицу Индонезии Джакарту и Порт-Морсби в Папуа — Новая Гвинея.

Это был первый официальный заход российского военного корабля в истории этого государства Океании после провозглашения его независимости.

В мае «Перекоп» принял участие в международных морских учениях «Комодо-2018», в ходе которых отрабатывались элементы совместного маневрирования и спасательных действии с ВМС Китая, Индонезии и других государств.

3 июня учебный корабль Балтийского флота пришёл во Владивосток, где произошла смена курсантов — петербуржцы отправились домой на самолете, а их места в кубриках заняли учащиеся Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского училища.

9 августа начался третий этап дальнего похода — «Перекоп» вышел из Владивостока в Североморск, совершив по пути заходы в Корсаков и Петропавловск-Камчатский.