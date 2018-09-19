«Алмаз» ведёт строительство ещё двух пограничных кораблей проекта 22120
ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 30 мая этого года заложило пограничный патрульный корабль «Таймыр» проекта 22120 «Пурга». Корабль с заводским номером 054 стал 5-м кораблём этого проекта, строящимся в Санкт-Петербурге, ранее «Алмаз» приступил к строительству корабля с заводским номером 053.
Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1246 т.
Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 21 узел
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 25 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Серия:
Зав. № 050 — заложен 03.2007 — спущен
Зав. № 051 — заложен
Зав. № 052 — заложен
Зав. № 053 — в постройке — «Забайкалье»
Зав. № 054 — заложен
Фото Curious и Потапыч 63 с сайта forums.airbase.ru
19.09.1819:10:27
19.09.1819:15:26 Всё может быть.
19.09.1820:46:30
19.09.1821:06:45