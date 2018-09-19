«Алмаз» ведёт строительство ещё двух пограничных кораблей проекта 22120

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ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 30 мая этого года заложило пограничный патрульный корабль «Таймыр» проекта 22120 «Пурга». Корабль с заводским номером 054 стал 5-м кораблём этого проекта, строящимся в Санкт-Петербурге, ранее «Алмаз» приступил к строительству корабля с заводским номером 053.

Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Серия:

Зав. № 050 — заложен 03.2007 — спущен 24.12.09 — передан 22.12.10 — «Контр-адмирал Колчин»

Зав. № 051 — заложен 25.11.11 — спущен 05.12.12 — передан 24.06.13 — «Контр-адмирал Дианов»

Зав. № 052 — заложен 24.05.17 — спущен 17.05.18 — «Камчатка»

Зав. № 053 — в постройке — «Забайкалье»

Зав. № 054 — заложен 30.05.18 — «Таймыр»





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