В ЮВО поступило 450 единиц нового вооружения и техники

В общевойсковые объединения, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа ЮВО в текущем году поступило более 450 единиц современных ВиВТ.

В частности, это бронетанковая и автомобильная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, техники связи и радиоэлектронной борьбы, инженерная техника и другая специальная техника.

В рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые части округа и российские военные базы современных танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, а также самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-СМ».

Авиационные соединения и воинские части ЮВО в рамках гособоронзаказа с начала года получили около 10 ед. авиационной техники, в том числе штурмовики Су-25СМ3, а также самолеты ВТА Ан-148-100.

Кроме того, продолжается поставка беспилотников, с начала текущего года более 20 комплексов с БЛА пополнили подразделения беспилотных летательных аппаратов ЮВО.

Всего с 2010 года в рамках выполнения гособоронзаказа в войска поступило более 8,5 тыс. ед. новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%, сообщает пресс-служба Южного военного округа.