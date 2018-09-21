ССЗ «Красное Сормово» спустил на воду пятый сухогруз проекта RSD59

Сегодня в Нижнем Новгороде на судостроительном заводе «Красное Сормово» спущено на воду сухогрузное судно «Пола Фива». Это уже пятый и последний сухогруз проекта RSD59, построенный ССЗ «Красное Сормово» для судоходной компании «Пола Райз», ещё пять судов серии строятся на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге. Заказчиком серии из 10 сухогрузов проекта RSD59 является ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания».

Серия.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.17 — спущено 05.07.18 — «Пола Анатолия»

Заводской № 592 — заложено 25.05.17

Заводской № 593 — заложено 12.11.17

Заводской № 594 — заложено 22.12.17

Заводской № 595 — заложено 02.07.18

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 1 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»

Заводской № 2 — заложено 19.09.17 — спущено 08.06.18 — сдано 05.07.18 — «Пола Филофея»

Заводской № 3 — заложено 25.09.17 — спущено 12.07.18 — сдано 08.08.18 — «Пола София»

Заводской № 4 — заложено 20.12.17 — спущено 17.08.18 — сдано 14.09.18 — «Пола Феодосия»

Заводской № 5 — заложено 25.12.17 — спущено 21.09.18 — «Пола Фива»

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7679 / 5272 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек