ССЗ «Красное Сормово» спустил на воду пятый сухогруз проекта RSD59
Сегодня в Нижнем Новгороде на судостроительном заводе «Красное Сормово» спущено на воду сухогрузное судно «Пола Фива». Это уже пятый и последний сухогруз проекта RSD59, построенный ССЗ «Красное Сормово» для судоходной компании «Пола Райз», ещё пять судов серии строятся на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге. Заказчиком серии из 10 сухогрузов проекта RSD59 является ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания».
Серия.
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Заводской № 591 — заложено
Заводской № 592 — заложено 25.05.17
Заводской № 593 — заложено 12.11.17
Заводской № 594 — заложено 22.12.17
Заводской № 595 — заложено 02.07.18
ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):
Заводской № 1 — заложено
Заводской № 2 — заложено
Заводской № 3 — заложено
Заводской № 4 — заложено
Заводской № 5 — заложено
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 7679 / 5272 т.
Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.
Количество трюмов: 2
Объём трюмов: 11292 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 11 человек
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