Мощнее, быстрее, надежней: все подробности об обновленном УАЗ «Патриот»

20 сентября 2018 года на Ульяновском автомобильном заводе началось производство обновлённого внедорожника УАЗ Патриот. За сборкой первого автомобиля 2019 модельного года в прямом эфире мог наблюдать любой желающий.

РИА Новости следило за трансляцией и узнало обо всех изменениях в уже немолодой, но все еще привлекательной для россиян модели.

Новый двигатель

У «Патриота» новый четырехцилиндровый бензиновый двигатель «ЗМЗ-Про» (на международный манер — ZMZ PRO) объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Этим агрегатом стандарта «Евро-5» Ульяновский завод впервые оснастил коммерческую модель УАЗ «Профи».

Мотор с внутризаводским обозначением ЗМЗ-409051.10 получил двухрядную цепь ГРМ, новый газораспределительный механизм, клапаны, поршни и распредвалы, иную выхлопную систему и усиленную головку блока цилиндров, а степень сжатия повысилась с 9,1 до 9,8. В результате мощность увеличилась на 15 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — на 18 нанометров, до 235 нанометров. Новый движок, по словам представителей УАЗ, позволил улучшить тягу на низких и средних оборотах: пик максимальной тяги сместился в зону средних оборотов — на отметку 2650 оборотов в минуту вместо прежних 3900 оборотов в минуту.

Турбодизель на «Патриот» возвращать не планируют. Хотя УАЗ и поставляет модели с такими моторами в некоторые зарубежные страны, для России этот вариант не предусмотрен.

Трансмиссия

Представленный внедорожник обзавелся модернизированной пятиступенчатой механической трансмиссией. Теперь там стоит сцепление фирмы LUK с ведомым диском с демпфером холостого хода, понизившим шум работающей коробки. Благодаря новой выжимной пружине на 20 процентов снизилось усилие при нажатии на педаль сцепления. Ходы рычага переключения передач стали короче, им теперь легче манипулировать, а демпфер холостого хода повысил виброакустический комфорт.

Увы, но «автомата», о котором говорят уже не один год, у «Патриота» пока нет. Руководство УАЗ официально заявило, что на внедорожник установят «автомат» французской компании Punch Powertrain. Скорее всего, это будет шестиступенчатый агрегат с индексом 6L50: подобный, но несколько иной по конструкции у «ГАЗели Next».

Пока же эту опцию предлагают сторонние компании. Так, некоторые используют проверенную временем четырехступенчатую трансмиссию A340 (A30-40LE) совместной разработки японской Aisin и американской BorgWarner, позаимствованную у Toyota4Runner и Hilux. Однако установка обходится минимум в 150 тысяч рублей.

Что еще?

«Патриот» перенял от фургона «Профи» еще кое-что: передний мост с измененным углом наклона шкворней, открытые поворотные кулаки и более жесткую рулевую трапецию с рулевым демпфером, изменился наклон шкворней. Все это сократило радиус разворота на 0,8 метра, а также повысило точность управления и уменьшило люфт при повороте руля.

Спереди и сзади — новые амортизаторы. Под кормой теперь другие рессоры с двумя листами вместо трех, на шесть процентов мягче, а также стабилизатор поперечной устойчивости толщиной 18 миллиметров вместо прежних 21. Все это придало ходу больше плавности.

Стекла крепятся посредством вклеивания в кузов, что обеспечивает полную герметичность салона. Внутри должно стать тише — моторный отсек закрывают звукоизолирующие материалы большей площади. Модернизированы уплотнители в проемах боковых дверей, а на задней (пятой) двери они двойные, благодаря чему захлопываются тише. Вытяжная вентиляция с внутренней части потолка в багажном отсеке переместилась в зону заднего бампера, а на стойках наконец появились ручки — пригодятся при движении по бездорожью.

В следующем году планируется доработать крепление пятой двери (на нее жалуются многие владельцы «Патриотов»), а также установить улучшенные дверные замки. Цены на обновленный «Патриот» объявят 1 октября. Сейчас модель стоит от 731 500 до 1 019 000 рублей.

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