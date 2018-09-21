Росэнергоатом представил первую очередь крупнейшего в России дата-центра в Тверской области

21 сентября 2018 года в г. Удомле Тверской области состоялась техническая презентация коммерческих секций крупнейшего в России Центра обработки данных (ЦОД) — головного в сети дата-центров проекта «Менделеев"*, реализуемого вблизи Калининской АЭС Концерном «Росэнергоатом» (инфраструктурный энергооператор, входит в Электроэнергетический дивизион Росатома).

Первая очередь ЦОД включает до 4 800 серверных стоек с проектной мощностью потребления электроэнергии от 6 кВт в расчете на одну стойку. Подведенная мощность первых секций ЦОД — 48 МВт, а в перспективе запланировано наращивание мощности ЦОД до 80 МВт.

Представляя самый мощный дата-центр России, заместитель Генерального директора — директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Мигалин подробно рассказал о параметрах, условиях работы и конкурентных преимуществах объекта. По его словам, размещение ЦОД вблизи атомной станции, а также наличие собственной системы электропитания, обеспечит дата-центру гарантированное качественное энергоснабжение и высокий уровень резервирования, а также высочайшую степень защищенности.

«Атомная станция — это опорный объект энергосистемы страны. Это означает, что она работает всегда, т.к. включена через сети ФСК в единую энергосистему. И даже если в каких-то режимах некоторые блоки отключены, остальные работают. Поэтому АЭС — лучшая точка энергоснабжения, особенно для такого объекта, чувствительного к мощности, надежности и качеству электроэнергии, как ЦОД. Второй немаловажный момент: любая АЭС — это объект с высочайшим уровнем защиты на государственном уровне», — сказал С.Мигалин.

По его словам, размещение объекта рядом с АЭС имеет также ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, это минимальные оптовые цены на электроэнергию, во-вторых, минимизированы затраты на технологическое подключение, т.к. ОРУ и подстанции уже существуют. «На сегодня коммерческие параметры нашего ЦОДа — одни из лучших в стране. Вы нигде не найдете объекты такого уровня по такой цене. Нам действительно есть чем гордиться», — отметил Сергей Александрович.

«Сегодня вы можете своими глазами увидеть техническую и инженерную архитектуру, реализованную по нашим атомным стандартам надежности. В текущем году строительство ЦОД полностью завершается, мы запускаем первую очередь — это 48 МВт. Также параллельно вовсю разрабатывается площадка 2-й очереди, где мы планируем применить и апробировать другие решения, касающиеся технологии модульных ЦОДов, т. е. это будет некая экспериментальная площадка. Таким образом, мы готовы к любому диалогу и партнерским отношениям, и глубоко заинтересованы в том, чтобы экспортировать этот сервис во всем мире, обкатав технологии и придя к оптимальным техническим и инженерным решениям», — сказал С.Мигалин.

Проект по строительству дата-центра крупнейшего в России дата-центра — головного в сети дата-центров проекта «Менделеев» реализуется Концерном «Росэнергоатом» в партнерстве с ПАО «Ростелеком», является одной из ключевых задач компании в рамках расширения продуктовой линейки, наращивания компетенций по управлению дата-центрами и выхода на новые, в том числе зарубежные рынки. Это первый ЦОД Концерна, построенный в рамках реализации Государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Создание сети дата-центров обеспечит равный доступ жителей РФ к цифровым госуслугам, а также высокий уровень надежности системы.

АО «Концерн Росэнергоатом» — ведущее предприятие крупнейшего дивизиона «Электроэнергетический» Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-ой в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10-ти АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт. В настоящее время на АЭС России производится порядка 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране.





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