«Компания «СПЕЦПРИЦЕП» разработала рекордно низкий полуприцеп для строительства метро

Модельный ряд разработок SPECPRICEP дополнил рекордно низкий полуприцеп для строительства метро. Поскольку индивидуальный подход является главным принципом и отличительной чертой работы организации, в основу конструкции легли, прежде всего, пожелания клиента.

Модель 994273 — спецразработка SPECPRICEP на основе трехосного низкорамного полуприцепа. Заказчиком выступила крупная транспортная компания из Санкт-Петербурга, которая обслуживает строительный комплекс всего города. Непосредственно данная модель (в количестве нескольких экземпляров) была взята под перевозку бетонных колец для «Метрополитена».

Конструкторскому отделу SPECPRICEP была поставлена непростая задача: модель трала нужной грузоподъемности должна была вписываться в определенные габариты по высоте, ширине и удобству погрузки-выгрузки. Столь жесткие рамки связаны с необходимостью транспортировки специализированного груза непосредственно по Петербургу: его узким улицам, переулкам и разводным мостам, с учетом проводов над головой.

Конструкторы компании с этой задачей успешно справились. В постоянно растущем городе-миллионнике объём подобных перевозок очень большой, заступив в работу прошлым летом, данная разработка SPECPRICEP работает без нареканий до сих пор.

Грузоподъемность полуприцепа составила 30 тонн. Длина рабочей площадки 4000 мм, ширина 2545 мм. Внутренний минимальный размер рабочей платформы 2420 мм. Платформа прямая, подвеска пневматическая. Все оси стационарные.

На гусаке оборудована площадка с алюминиевыми бортами высотой 400 мм, используемая для хранения и перевозки дополнительного оборудования. Двухскоростные механические опоры отвечают за устойчивость полуприцепа и безопасность процессов погрузки. По периметру платформы спроектированы боковые опоры со съемными элементами, грузовая ниша отделана пластиком.