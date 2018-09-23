«Уральский завод спецтехники» изготовил 88 автоцистерн для «Роснефти»

Автоцистерны от «Уральского завода спецтехники» поедут к лидеру нефтяной отрасли и крупнейшей нефтегазовой корпорации мира. Так, «Роснефть» уже по традиции каждый год заказывают технику производства"Уральского завода спецтехники".

Все цистерны оснащены горловиной, насосными установками и оборудованием для слива самотеком. Для их обслуживания реализована специальная площадка с перилами и противоскользящей поверхностью. Для грамотного наполнения имеется уровень налива, для обеспечения герметичности крышка люка оснащена уплотненной прокладкой. Благодаря дыхательному клапану обеспечивается защита от образования вакуума либо избыточного давления внутри емкости.

Цистерны для нефтепродуктов отличаются повышенной пожароопасностью, именно поэтому при их производстве «Уральский завод спецтехники» проявляет особое внимание технике безопасности: