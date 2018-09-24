АПРК «Казань» начал ходовые испытания

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Сегодня атомный подводный ракетный крейсер К-561 «Казань» вышел на ходовые испытания!

Головная АПЛ проекта 08851 «Ясень-М» была заложена в Северодвинске на ПО «Севмаш» 24 июля 2009 года и спущена на воду 8 апреля 2017 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 9500 т.

Водоизмещение подводное: 11800 т.

Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов

Глубина погружения (рабочая): 520 м.

Глубина погружения (предельная): 600 м.

Дальность плавания: не ограничена

Автономность: 100 суток

Экипаж: 85 человек

Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 10 533-мм торпедных аппаратов

Фото Олега Кулешова