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Судостроение и судоходство

АПРК «Казань» начал ходовые испытания

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня атомный подводный ракетный крейсер К-561 «Казань» вышел на ходовые испытания!

Головная АПЛ проекта 08851 «Ясень-М» была заложена в Северодвинске на ПО «Севмаш» 24 июля 2009 года и спущена на воду 8 апреля 2017 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 9500 т.

Водоизмещение подводное: 11800 т.

Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов

Глубина погружения (рабочая): 520 м.

Глубина погружения (предельная): 600 м.

Дальность плавания: не ограничена

Автономность: 100 суток

Экипаж: 85 человек

Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 10 533-мм торпедных аппаратов

Фото Олега Кулешова

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Архангельская область, Северодвинск, Севмаш, АПЛ, 08851, «Казань»
  • Нет аватара ivania
    24.09.1822:23:32

    9 с лишним лет прошло с момента закладки. Интересно, на сколько процентов укомплектован штат Севмаша и основных предприятий-смежников работниками, а также что влияет на скорость постройки АПЛ этого проекта? Финансирование? Внесение большого числа изменений в проект?

    #1072007
    • A_SEVER A_SEVER
      24.09.1822:26:38

      что влияет на скорость постройки АПЛ
      Всё Вами перечисленное.

      #1072008
  • Нет аватара seregin-s1
    24.09.1822:32:50

    Держим кулаки за успех!

    #1072009
    • A_SEVER A_SEVER
      24.09.1822:48:02

      Держим кулаки за успех!
      На очереди начало ходовых испытаний «Князя Владимира» и спуск «Князя Олега».

      #1072012
      • Katamaran Katamaran
        24.09.1823:35:39

        Как тебе новая Лада от адмиралтейцев?

        #1072019
        • Иван Кротов Иван Кротов
          25.09.1801:15:10

          Пока с ней не понятно ничего. Довели до ума энергоустановку или нет. Хотя Зам пред правительства и сказал, что все тех проблемы устранены, но хотелось бы в реальной обстановки увидеть. Сирия боеготовность варшавянок подтвердила на практике. Пока про Ладу в пределе такого общественность сказать не может. Но судя по практике последних лет. Когда критикуют на долгострои могу лишь сказать что по большей части боеготовность подтверждалось.

          #1072034
      • Евгений Образцов Евгений Образцов
        25.09.1802:11:18

        «Белгород» еще на подходе !

        #1072040
  • Дмитрий С. Дмитрий С.
    25.09.1800:51:56

    Пошла, родимая.    

    Казань одобряет.

    Отредактировано: Дмитрий С.~00:52 25.09.18
    #1072031
  • Максим Рожков Максим Рожков
    25.09.1801:07:05

    Ура!

    #1072033
  • Е.Юрий Е.Юрий
    25.09.1802:24:22

    С Богом!   

    #1072041
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