В Липецкой области открылся молочный комплекс ООО «КолоСС» на 1995 голов КРС

В селе Рогожино Задонского района Липецкой области ввели в эксплуатацию молочный комплекс ООО «КолоСС» на 1995 голов крупного рогатого скота. Заявлено, что здесь будет производиться 16 тыс. тонн молока в год.

Проект реализован в рамках импортозамещения сельскохозяйственной продукции и позволил создать около 40 рабочих мест.

Комплекс обеспечивает замкнутый цикл производства сырого цельного молока крупного рогатого скота. Для поголовья голштинской породы черно-пестрой масти европейской селекции на предприятии используется безвыгульная технология и беспривязный способ содержания с применением подстилки в виде опилок, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.