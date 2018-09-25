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В Липецкой области открылся молочный комплекс ООО «КолоСС» на 1995 голов КРС

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В селе Рогожино Задонского района Липецкой области ввели в эксплуатацию молочный комплекс ООО «КолоСС» на 1995 голов крупного рогатого скота. Заявлено, что здесь будет производиться 16 тыс. тонн молока в год.

Проект реализован в рамках импортозамещения сельскохозяйственной продукции и позволил создать около 40 рабочих мест.

Комплекс обеспечивает замкнутый цикл производства сырого цельного молока крупного рогатого скота. Для поголовья голштинской породы черно-пестрой масти европейской селекции на предприятии используется безвыгульная технология и беспривязный способ содержания с применением подстилки в виде опилок, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

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http://www.admlip.ru/news/v_zadonskom_rayone_lipetskoy_oblasti_nachal_rabotat_molochnyy_kompleks/

Липецкая область, КРС, ООО КолоСС
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