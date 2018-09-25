В Саратовской области открыли первый современный зерновой хаб

В Пугачевском районе Саратовской области начал работу первый в регионе современный железнодорожный зерновой хаб, который во вторник отгрузил первую тонну зерна.

Соглашение о сотрудничестве в реализации этого проекта было подписано 10 мая между правительством Саратовской области, Приволжской железной дорогой, АО «Русагротранс», АО «Россельхозбанк» и ООО «Николаевские крупы». Проектная мощность нового хаба не менее 80 тысяч тонн сельхозпродукции в год.

В настоящий момент здесь завершены работы по строительству механизма погрузки-выгрузки вагонов с мощностью 1400 тонн сельхозпродукции за рабочий день (175 тонн/час), проведен ремонт железнодорожных путей. Закуплено оборудование — электронные железнодорожные и автомобильные весы, погрузчик. На отгрузочной площадке запланировано строительство пяти складов емкостью 12,6 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект составит более 71,2 миллиона рублей.

На Приволжской железной дороги отметили, что железнодорожная площадка в Пугачеве не работала около 10 лет, но теперь она вновь запущена.

— Прошло всего полгода с момента подписания соглашения, а сегодня уже отгружена первая тонна зерна. Это принесет экономическую выгоду и железной дороге, и сельхозпроизводителям, и области.

По словам инвестора, открытие современного железнодорожного хаба позволит снизить издержки при транспортировке урожая.

В прошлом году у нас был рекордный урожай, но и в этом году при непростых погодных условиях мы получили достойный результат. Зерно и другую сельхозпродукцию отправляем на экспорт, постоянно наращиваем объемы — в текущем году 2,5 миллиона тонн, из них уже 300 тысяч тонн нового урожая. Создание железнодорожного зернового хаба позволит эффективнее решать задачи реализации выращенной продукции. Таких современных хабов в нашей области будет шесть. Это мощный задел на будущее.

Планируется, что подобные зерновые хабы будут построены в Саратовской области на территории Ершовского, Пугачевского, Перелюбского районов. Они позволят дополнительно обеспечить вывоз зерна железнодорожным транспортом в объеме не менее 410 тысяч тонн в год.