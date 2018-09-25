Судно снабжения «Иван Сидоренко» начало ходовые испытания
Сегодня головное судно снабжения буровых платформ проекта 22420 «Иван Сидоренко» вышло из Владивостока в Уссурийский залив на ходовые испытания. Судно с заводским № 365 построено ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре). 31 мая 2013 года корпус судна в низкой степени технической готовности был спущен на воду. В октябре 2017 года с помощью буксиров «Ивана Сидоренко» перевели из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для достройки на AO «Центр судоремонта «Дальзавод». В настоящий момент аналогичный переход совершает второе судно проекта 22420 «Остап Шеремета»:
Серия из двух судов снабжения буровых платформ строится для ООО «Газпром флот».
Технические характеристики:
Водоизмещение: 8016 т.
Дедвейт: 4415 т.
Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 19 м, осадка — 7 м.
Площадь грузовой палубы: 750 кв. м
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человека (плюс 40 человек спецперсонала)
Судно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными буровыми технологическими материалами, запчастями, топливом, водой и продовольствием, для оказания помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам и другим плавсредствам, приёма и размещения спасённых людей, а также для участия в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.
26.09.1809:21:06