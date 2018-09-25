Новый мост открылся в тульском Ефремове

24 сентября в Ефремове Тульской области открылось движение по новому мосту, который соединяет город с межрегиональной трассой, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства. Стоимость работ составила 315 млн рублей.

Сооружение через реку Красивая Меча составляет свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами.

«Новый мост начали строить в 2017 году взамен аварийного моста, возведенного в 1961 году. Участок реконструкции — порядка одного километра дорожного полотна. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в октябре 2016 года из-за аварийности было закрыто движение по Иноземскому мосту в Ефремове. Новое сооружение планировалось возвести за 18 месяцев.

Ефремов — крупный промышленный центр Тульской области, с населением более 36 тыс. человек. Через Ефремовский район проходит участок федеральной трассы М-4 «Дон».