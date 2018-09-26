Строительство парома для Сахалина на Амурском судостроительном заводе

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Строительство парома проекта CNF11CPD на Амурском судостроительном заводе.

Судно с заводским № 300 было заложено в Комсомольске-на-Амуре 29 июня 2017 года.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 131 м, ширина — 20.3 м, осадка — 6.6 м.

Дальность плавания: 1500 миль

Скорость хода: максимальная — 18 узлов, экономическая — 12 узлов

Автономность по запасам топлива: 5 суток

Экипаж: 35 человек

Пассажировместимость: 200 человек

Грузовместимость: от 26 до 32 вагонов (в зависимости от типа) либо 39 грузовых и 28 легковых автомобилей

Фото с сайта khabkrai.ru