Строительство парома для Сахалина на Амурском судостроительном заводе
Строительство парома проекта CNF11CPD на Амурском судостроительном заводе.
Судно с заводским № 300 было заложено в Комсомольске-на-Амуре 29 июня 2017 года.
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 131 м, ширина — 20.3 м, осадка — 6.6 м.
Дальность плавания: 1500 миль
Скорость хода: максимальная — 18 узлов, экономическая — 12 узлов
Автономность по запасам топлива: 5 суток
Экипаж: 35 человек
Пассажировместимость: 200 человек
Грузовместимость: от 26 до 32 вагонов (в зависимости от типа) либо 39 грузовых и 28 легковых автомобилей
Фото с сайта khabkrai.ru
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26.09.1809:52:30