Новый мост через реку Нетхой открыли в Чечне

Мост через реку Нетхой, построенный вместо аварийного, открыли в чеченском селе Янди.

Протяженность моста составила 50 м, одновременно с его строительством проводились работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге протяженностью более 11 км.

Возведенные регуляционные сооружения, являющиеся частью открытого мостового перехода, позволят избежать размыва берега реки, а также выхода ее из русла и подтопления домов. Строительство моста осуществлялось в рамках госпрограммы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018 годы».

В 2018 году в Чеченской Республике ведутся работы по строительству одного и реконструкции пяти мостов, а также восьми автодорог протяженностью около 40 км.