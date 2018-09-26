Новый мост через реку Нетхой открыли в Чечне
Протяженность моста составила 50 м, одновременно с его строительством проводились работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге протяженностью более 11 км.
Возведенные регуляционные сооружения, являющиеся частью открытого мостового перехода, позволят избежать размыва берега реки, а также выхода ее из русла и подтопления домов. Строительство моста осуществлялось в рамках госпрограммы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018 годы».
В 2018 году в Чеченской Республике ведутся работы по строительству одного и реконструкции пяти мостов, а также восьми автодорог протяженностью около 40 км.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Константин Курсиков
- 26.09.201812:09
- 0