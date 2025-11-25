На Р-217 «Кавказ» перевели в четырёхполосное исполнение 8 км проезжей части
Южный подъезд к Грозному стал удобнее для проезда
На федералке Р-217 «Кавказ» перевели в четырёхполосное исполнение 8 км проезжей части.В ходе работ установили осевое парапетное ограждение для разделения встречки, обновили 79 съездов и примыканий, дорожную одежду, поменяли знаки и нанесли разметку из термопластика.Теперь участок «Кавказа» стал более современным, а жители и гости региона смогут быстрее добираться до города.Южный подъезд к Грозному начинается на 653-м км основного направления трассы Р-217 «Кавказ» и тянется на протяжении 8,2 км, открывая ворота в столицу Чечни.
