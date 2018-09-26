В Томске запущено серийное производство импортозамещающего режущего инструмента

Томский инструментальный завод (ТИЗ) — наладил серийный выпуск импортозамещающего режущего инструмента, который применяется в многофункциональных металлообрабатывающих станках с ЧПУ для обработки и изготовления деталей из специальных материалов (легких и титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей). До настоящего времени отечественные предприятия были вынуждены закупать аналогичный дорогостоящий инструмент у иностранных производителей. Для реализации проекта предприятие получило льготный заем ФРП на закупку современного оборудования. Проект стал 65 открытым производством в портфеле ФРП.

Сырьем для изготовления режущего инструмента служат различные марки отечественной быстрорежущей стали.

В настоящее время 3% от среднегодового объема выпуска продукции компания экспортирует в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Латвию, Молдову, Украину и Беларусь.

«В 2017 году Экспертный совет Фонда одобрил проект томского заемщика, и ФРП предоставили компании 130 млн рублей на закупку нового оборудования по нашей программе „Станкостроение“. Общий бюджет проекта составил более 325 млн рублей», — прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.

Предприятие выпускает специальные фрезы разных диаметров с износостойким покрытием для обработки легких и титановых сплавов. Такой инструмент необходим для изготовления деталей из конструкционных материалов для нужд авиационной, ракетно-космической, автомобильной и других отраслей машиностроения.

Томский режущий инструмент предназначен, в первую очередь, для высокоскоростной, высокопроизводительной, «сухой», «твердой» обработки деталей на станках с ЧПУ. Продукция сибирского завода обеспечивает высокую точность изготовления деталей. Главными особенностями нового инструмента и его конкурентными преимуществами являются повышенная стойкость, надежность и качество обработки деталей из специальных материалов.

Помимо нового инструмента ТИЗ поставляет на рынок спиральные сверла, метчики и ролики резьбонакатные, зенкеры, развертки, сборный инструмент, оснащенный сменными многогранными твердосплавными пластинами и др. Вся продукция завода не уступает по качеству импортным аналогам, а по цене — на 10-30% ниже зарубежных производителей.