АО «Транснефть — Урал» приняло в эксплуатацию новое маломерное судно отечественного производства «Сура 490 DC». Об этом говорится в сообщении предприятия.

Маломерное судно предназначено для доставки оборудования и персонала к месту проведения аварийно-восстановительных работ на водных объектах. Кроме того, оно может использоваться при постановке боновых заграждений, а также как вспомогательное плавсредство при водолазных работах.

Судно «Сура 490 DC» пополнит флот специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах.