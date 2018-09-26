АО «Транснефть — Урал» получило новое судно
АО «Транснефть — Урал» приняло в эксплуатацию новое маломерное судно отечественного производства «Сура 490 DC». Об этом говорится в сообщении предприятия.
Маломерное судно предназначено для доставки оборудования и персонала к месту проведения аварийно-восстановительных работ на водных объектах. Кроме того, оно может использоваться при постановке боновых заграждений, а также как вспомогательное плавсредство при водолазных работах.
Судно «Сура 490 DC» пополнит флот специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах.
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- Константин Курсиков
- 26.09.201817:15
- 1
26.09.1819:47:26 На фото не маломерное судно, а рейдовый буксир, снятый где-то в районе Новороссийска.