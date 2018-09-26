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Судостроение и судоходство

АО «Транснефть — Урал» получило новое судно

  •  © sudostroenie.info

АО «Транснефть — Урал» приняло в эксплуатацию новое маломерное судно отечественного производства «Сура 490 DC». Об этом говорится в сообщении предприятия.

Маломерное судно предназначено для доставки оборудования и персонала к месту проведения аварийно-восстановительных работ на водных объектах. Кроме того, оно может использоваться при постановке боновых заграждений, а также как вспомогательное плавсредство при водолазных работах.

Судно «Сура 490 DC» пополнит флот специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах.

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http://sudostroenie.info/novosti/24477.html

судостроение и судоходство
  • A_SEVER A_SEVER
    26.09.1819:47:26

    приняло в эксплуатацию новое маломерное судно
    На фото не маломерное судно, а рейдовый буксир, снятый где-то в районе Новороссийска.

    #1072515
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