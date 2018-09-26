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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге началась проходка первого тоннеля шестой линии метро

  •  © Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге началась проходка первого тоннеля Красносельско-Калининской линии метро, которая станет шестой линией Петербургского метрополитена. Проходческому щиту КТ1-5.6 предстоит проложить перегонный тоннель длиной около 1800 метров от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская», которая будет иметь переход на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Строительсво Красносельско-Калининской линии началось в 2016 году.

Фото с сайта subwaytalks.ru

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Метро, Санкт-Петербург, Красносельско-Калининская линия
  • Нет аватара termometrix
    27.09.1800:03:16

       

    Зы.А если вспомним ударный темп проходки «Новокрестовской» и «Беговой»    

    #1072571
    • A_SEVER A_SEVER
      27.09.1800:14:20

      вспомним ударный темп проходки «Новокрестовской» и «Беговой"

      Вспомнить конечно можно, но там было 2 станции мелкого заложения.

      А тут будут 2 станции глубокого заложения, плюс переход на действующую станцию метро и служебная соединительная ветка. До открытия станций ещё несколько лет.

      #1072572
  • Нет аватара alex_uns
    27.09.1804:25:45

       

    #1072590
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