В Санкт-Петербурге началась проходка первого тоннеля шестой линии метро
В Санкт-Петербурге началась проходка первого тоннеля Красносельско-Калининской линии метро, которая станет шестой линией Петербургского метрополитена. Проходческому щиту КТ1-5.6 предстоит проложить перегонный тоннель длиной около 1800 метров от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская», которая будет иметь переход на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Строительсво Красносельско-Калининской линии началось в 2016 году.
Фото с сайта subwaytalks.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
27.09.1800:03:16
27.09.1800:14:20
27.09.1804:25:45