В Санкт-Петербурге началась проходка первого тоннеля шестой линии метро

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В Санкт-Петербурге началась проходка первого тоннеля Красносельско-Калининской линии метро, которая станет шестой линией Петербургского метрополитена. Проходческому щиту КТ1-5.6 предстоит проложить перегонный тоннель длиной около 1800 метров от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская», которая будет иметь переход на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Строительсво Красносельско-Калининской линии началось в 2016 году.

Фото с сайта subwaytalks.ru