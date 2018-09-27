Казань получила первые пассажирские газомоторные автобусы

26 сентября втотранспортные предприятия Казани получили первую партию из 30 автобусов, работающих на метане. Всего до конца года на городские маршруты выйдут 104 газомоторных автобуса.

На городские дороги новые автобусы выйдут через пару дней — как только завершится подготовка всех документов и получение номерных знаков. Всего в этом году перевозчики Казани закупят 82 низкопольных автобуса большой вместимости марки «НефАЗ 5299-40-57» и 22 низкопольных автобуса средней вместимости марки «Lotos-206», работающие на компримированном природном газе (метан). Техника приобретается в рамках государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива».

Перевозчикам Казани из бюджета республики выделена субсидия в сумме 290 млн рублей. Софинансирование составляет 3 млн на приобретение одного «Нефаза» и 2 млн рублей на покупку «Лотоса». Данные средства использованы в качестве первоначального взноса при закупке автобусов в лизинг.

До конца года свой автопарк обновят МУП «ПАТП-2», МУП «ПАТП-4», ООО «КПАП-7» и ООО «Республиканский автовокзал», ООО «Байлык № 3», ИП Умарова С.М., ООО «Агромир». Эти предприятия обслуживают в общей сложности 81% городских автобусных маршрутов, перевозящих 147 млн пассажиров в год.