Энергоблок № 4 Ростовской АЭС введен в промышленную эксплуатацию на три месяца раньше планового срока

Одно из наиболее важных событий в российской атомной энергетике за текущий год произошло 28 сентября — введен в промышленную эксплуатацию новый энергоблок № 4 Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба концерна Росэнергоатом.

Соответствующий приказ подписал генеральный директор концерна Андрей Петров на основании полученного разрешения госкорпорации «Росатом». Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Впервые блок № 4 Ростовской АЭС был подключен к сети в феврале нынешнего года.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт.

В настоящее время Ростовская АЭС обеспечивает 46% производства электроэнергии на юге России. Электроэнергия от энергоблоков РоАЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в Волгодонск. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока № 4 с реактором ВВЭР-1000 доля станции в производстве электроэнергии в регионе составит более половины — порядка 54%.