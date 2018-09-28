На фабрике «Пролетарий» в Сураже Брянской области открыт новый цех гофрокартона. Строительство обошлось в 1,5 млрд рублей.

На старейшем предприятии области установили новое оборудование, аналогов которому нет в России. Брянский гофрокартон будет востребован не только на российском рынке и заменит импортный, но и пойдет на экспорт.

На производстве работает почти 900 человек, а средняя заработная плата достигла 48 тысяч рублей. У работников есть возможность получать медицинскую помощь по программе дополнительного медицинского страхования, многие учатся за счет предприятия.