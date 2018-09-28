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Новые заводы и цеха

На фабрике «Пролетарий» в Сураже Брянской области открыт новый цех гофрокартона

  •  © voshod-surag.ru

На фабрике «Пролетарий» в Сураже Брянской области открыт новый цех гофрокартона. Строительство обошлось в 1,5 млрд рублей.

На старейшем предприятии области установили новое оборудование, аналогов которому нет в России. Брянский гофрокартон будет востребован не только на российском рынке и заменит импортный, но и пойдет на экспорт.

На производстве работает почти 900 человек, а средняя заработная плата достигла 48 тысяч рублей. У работников есть возможность получать медицинскую помощь по программе дополнительного медицинского страхования, многие учатся за счет предприятия.

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https://www.bragazeta.ru/news/2018/09/28/na-fabrike-proletariy-v-suraje-otkryli-novoe-proizvodstvo/

Брянская область
  • Великоросс Великоросс
    28.09.1817:32:01

    •  © voshod-surag.ru

    •  © voshod-surag.ru

    •  © voshod-surag.ru

    •  © pp.userapi.com

    •  © bryansktoday.ru

    •  © pp.userapi.com

    Отредактировано: Великоросс~17:44 28.09.18
    #1072904
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