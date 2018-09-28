Завод «Полема» первым в России запустил производство сферичных порошков для покрытий и 3D печати

Завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» (г. Тула, входит в Промышленно-металлургический холдинг) ввел в эксплуатацию оборудование для производства металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий.

Оборудование приобретено в рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда развития промышленности. Инвестиции в проект составили более 450 млн. рублей.

Порошки, полученные на новом оборудовании, используются при изготовлении изделий для высокотехнологичных отраслей промышленности: авиакосмической, медицинской, инструментальной и др.

Полема стала первым предприятием в России, выпускающим порошки с высокой степенью сферичности частиц и чистоты материала. Новое оборудование позволит полностью заместить импорт порошков для 3D-печати, MIM технологий и покрытий. Предприятие способно выпускать порошки сферичной формы на Fe, Ni, Co, Mo, W-основах.

«Ранее аналогичную продукцию производили только две компании в мире, а подобных установок в мире было всего лишь семь. Передовое оборудование позволит нам полностью заместить импорт металлического порошка для аддитивных технологий и нанесения покрытий», — отметили в пресс-службе предприятия.

Ранее компания освоила выпуск порошков для 3D-печати запасных деталей морских судов, работающих в условиях Арктики, различных узлов в насосах, трубопроводах, буровых установках.

Завод «Полема» основан в Тульской области в 1961 году, в 2004 году перешел под управление «Промышленно-металлургического холдинга». Компания реализует продукцию в России, поставляет ее более чем в 30 стран, включая США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.