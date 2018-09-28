Компания «Центродорстрой» смонтировала асфальтобетонный завод для новой евпаторийской трассы

ОАО «Центродорстрой» завершило монтаж собственного асфальтобетонного завода в симферопольском посёлке ГРЭС для строительства первой очереди трассы Симферополь — Евпатория — Мирный.

Завод может одновременно выпускать несколько типов асфальтобетона. Мощности позволяют производить примерно 180 тонн высококачественной асфальтобетонной смеси в час. За рабочую смену эта установка может дать до 1,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.

Работой завода Teltomat-180 управляет один оператор, так как весь процесс компьютеризирован. Оборудование установки позволяет с большой точностью дозировать битум, практически исключает влияние температуры и вязкости битума на точность измерений, обеспечивает точное соблюдение рецептуры производимой смеси и поддерживают её высокое качество.

ОАО «Центродорстрой» заключило контракт на строительство и реконструкцию первого участка трассы Симферополь — Евпатория — Мирный в декабре прошлого года. Средства на реализацию проекта предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма. Это будет трасса первой технической категории с четырехполосным движением. Срок завершения работ по проекту — сентябрь 2020 года. Дорога должна стать ответвлением трассы «Таврида» и будет обходить аэропорт Симферополь с юга. Проект прошёл государственную экспертизу весной прошлого года.

Всего строителям предстоит возвести и сдать в эксплуатацию четыре развязки, шесть путепроводов, а также три надземных пешеходных перехода и 45 водопропускных труб. Работы идут полным ходом на всех четырёх развязках трассы.