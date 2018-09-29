ССЗ «Риф» начал поставки катеров в Монако

В сентябре 2018 года судостроительно-судоремонтный завод «Риф» (г. Ростов-на-Дону) передал первый катер европейской линейки «Риф» — в яхт-клуб в Монако.

На церемонии присутствовал князь Монако Альбер II, который самостоятельно провёл «тест-драйв» новой модели.

Катер «Риф 75 «Брат» отличающийся габаритными размерами, позволяющими перевозить его в любую точку мира в стандартном 40-футовом контейнере, уверенно вышел на глиссирующий режим и показал крейсерскую скорость в 80 км/ч при волнении 1,5 балла.

Этот катер — лишь первая «ласточка» в планирующемся к обновлению флоте Яхт-клуба. Главный секретарь Яхт-клуба Монако, господин Барнард д’Алессандри с уверенностью заявил, что катер найдет свое применение при проведении различных регат в качестве судейского катера, а также будет использоваться для доставки пассажиров на борт круизных лайнеров и мега-яхт.

Завод «Риф» планирует сотрудничество со многими крупными маринами и яхт-клубами Лазурного берега, а также выход в другие страны Евросоюза.